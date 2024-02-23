Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün sözde sorumlarından Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ
MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.
YAKALANARAK ADALETE TESLİM EDİLDİ
Adım adım izlenen ' Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.
SURİYE VE IRAK'TA SÖZDE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERDİ
2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.