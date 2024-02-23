Üye Girişi
Haberler

Terör örgütü sözde sorumlusu Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütünün sözde sorumlarından Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, sınır ötesinde ortak bir operasyona imza attı. MİT'in hassas çalışmaları sonucu Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan terörist Murat Kızıl'ın saklandığı yer tespit edildi.

MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

YAKALANARAK ADALETE TESLİM EDİLDİ

Adım adım izlenen ' Mazlum Mardin' kod adlı terörist, Avrupa'ya kaçmaya çalışırken MİT'in ağına takıldı. Yakalanarak Türkiye'ye getirilen Murat Kızıl, adalete teslim edildi.

MİT'ten terör örgütüne darbe! Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken yakalanıp Türkiye'ye getirildi

SURİYE VE IRAK'TA SÖZDE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERDİ

2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Güncel

PKK Güncel Haberler

500

Yorumlar (11)

Özgür Sevindik:

Bu tarla fareleri ile oyolanmayin yahu meclisteki lağım farelerini yok edin

147
17
yanıtYanıtla
Bordo Bere:

yasatmayin

102
15
yanıtYanıtla
Özgür Sevindik:

Sarı torbayla gonderseniz ya

94
10
yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Darısı meclisteki farelerin başına

66
12
yanıtYanıtla
Cenk Güner:

Paçavranın içindeyken bakışlardaki özgüvene bakın bide albayrağımızın arasında ki bakışlara :) az akıllı olun be oğlum az akıllı ya.

62
9
yanıtYanıtla
Yasef Behar:

Hiç anlamıyorum bunları nıye canlı yakalıyorlar bunların elınde bunca masumun kanı var. Şimdık gıt hayat boyu hapıste besle adamı

49
11
yanıtYanıtla
Dr.Kimbel:

Yakanip türkiyeye getirildi derken hangi ülkede yakalandi,? Öyle yaziyorsunuzki baska ülkede yakalandi algisi,yoksa kürdistandami yakalandi böyle sormak zorunda biraktiniz

13
24
yanıtYanıtla
Zaky:

Arkadas bunlari iceride besledigimiz yeter, ne diye getiriyorsunuz. Sorgulayin gebertin atin bir koseye..

23
10
yanıtYanıtla
Erkan ŞENER:

Bir köşede sıksanıza konuşturduktan sonra.

22
9
yanıtYanıtla
habar mabar:

tipi kaymış foto2

7
6
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title