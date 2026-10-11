Terör örgütü PYD/YPG'nin saldırısı sonucu Nusaybin'de şehit olan 12 kişi anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı sırasında 7 yıl önce terör örgütü PYD/ Ypg'nin havan ve roket saldırısı sonucu şehit olan 12 kişi için anma töreni düzenlendi.

Nusaybin'deki DSİ Tesisleri'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen şehitler için dua etti.

Vali Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit düşen 12 kişiyi rahmetle andıklarını ve dualarla yad ettiklerini dile getirdi.

Mardin'in geçmişten bugüne birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzurla anıldığını belirten Akkoyun, farklı inançlara, etnik kökenlere ve düşüncelere sahip insanların komşuluk, esnaflık ve dostluk ilişkileri kurduğu kentin dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla sahip çıkarak gelecek nesillere huzur ve kardeşliği miras bırakacaklarını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu topraklar geçmişte çok acılar yaşadı. Nusaybin bu acıların en çok yaşandığı yerlerden biri. Bizler de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi partilerin destekleri, kurumlarımızın büyük bir gayretiyle hayata geçen ve bugün gerçekten büyük bir başarıya ulaşan Terörsüz Türkiye sürecine elbirliğiyle sahip çıkacağız. Terörsüz Türkiye süreci bu topraklarda barışın, huzurun, kardeşliğin kalıcı hale gelmesi için çok önemli bir fırsat. Hep birlikte inşallah huzurumuza, kardeşliğimize sahip çıkacağız ve bir daha bu topraklarda kan, gözyaşı, acı yaşanmaması için her birimiz sorumluluk alacağız."

Şanlı bayrağın altında her zaman birlik ve beraberlik içinde bir araya geleceklerini belirten Akkoyun, süreçle ilgili manipülasyonlara ve farklı tutumlara karşı duyarlı davranarak huzura sahip çıkacaklarını kaydetti.

Ülke genelinde huzur ile kardeşliğin hakim olmasını amaçladıklarını vurgulayan Akkoyun, "Rabb'im bu topraklara fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizler de inşallah bugünden itibaren, bu süreçten itibaren daha fazla yan yana olacağız, daha fazla omuz omuza olacağız ve inşallah her zaman huzurun, birliğin, beraberliğin yanında olacağız, kardeşliğin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu toprakların yeni mezarlara değil, yeni başlangıçlara ihtiyacı var"

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i kaybeden gazeteci Gülay Demir ise babasının yokluğuna alışamadığını, acısını her zaman yüreğinde hissettiğini söyledi.

Artık kimsenin evine ateş düşmemesini istediğini belirten Demir, ülkede silahların tamamen susması, terörün sona ermesi ve çocukların korkusuz bir gelecekte yaşaması için önemli bir süreç yürütüldüğünü ifade etti.

"Devletimizin ve hükümetimizin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığı bu adımların kalıcı bir huzura dönüşmesini bütün kalbimle diliyorum." diyen Demir şöyle konuştu:

"Eğer olacaksa kalıcı bir barış, ben babamın kanını bir değil bin defa bağışlıyorum. Silahsızlanmanın hukuki zemine taşındığı bu dönemde artık acılarımızın son sayfası olmasının temennisini diliyorum. Biz Nusaybinliler barışın, huzurun, kardeşliğin ve devletimizin bu yöndeki gayretlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz. Eskiler acı paylaştıkça azalır derler. Ben buna bir cümle daha eklemek istiyorum. Acı paylaştıkça azalır ama unutulursa tekrar eder. Onun için unutmayacağız. Ama kin de büyütmeyeceğiz. Mezar taşlarımızı çocuklarımıza düşmanlık öğretmek için değil, aynı acının bir daha yaşanmaması gerektiğini anlatmak için göstereceğiz. Bir sürecin önüne engel koymak isteyenlerin yeniden silahın sesini yükseltmek isteyenlerin, çocuklarımızın geleceğini geçmişin karanlığına hapsetmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmasının önünü keseceğiz. Çünkü artık bu toprakların yeni mezarlara değil, yeni başlangıçlara ihtiyacı var."

Programa, Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA