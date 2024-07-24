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Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruba gözaltı sırasında polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi. Görüntülere tepki gösteren DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir" dedi.

Mersin'de terör halayı çektikleri görüntüler sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliye polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısı dinletildi. Görüntülere tepki gösteren DEM Partili Ali Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir" ifadelerini kullandı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun "Terör halayı" sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti

POLİS MİNİBÜSÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sahilde terör halayı çeken şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken gruba polislerin "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlettiği anlar yer aldı.

Terör halayı çekenlere dinletilen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı DEM Partili vekili rahatsız ettiDEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan.

MİNİBÜSTEKİ GÖRÜNTÜLER DEM PARTİLİ VEKİLİ RAHATSIZ ETTİ

Polis minibüsündeki görüntülere DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan tepki gecikmedi. Bozan "Ne büyük bir kahramanlık öyküsü yazmışsınız. Ülke sevdalısı görünüp 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söyleyen Mustafa Yıldızdoğan'ın oğluna bedelli askerlik yaptırmasına benzemiş. Suç olan gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını dinletmektir. Bunu kayıt altına alıp paylaşmak psikolojik işkencedir. Bizzat İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Emniyeti'ne ait bir minibüs içerisinde gözaltına alınan Kürt gençlere 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının dinletilmesi, bunun polis memurları tarafından kayıt altına alınması, bunun troll hesaplar aracılığıyla servis edilmesi psikolojik işkencedir. Sayın Bakan, kafanıza göre hukuku bırakın" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Abdullah Öcalan Milletvekili Ali Bozan DEM Parti Mersin Güncel Haberler

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Yorumlar (19)

Evvab:

ermeni milli marşını dinletseler di çok hoşunuza giderdi dimi.

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ZAZA Burak:

Moğol hadini bil

yanıt70
yanıt147
Alparslan Türkdoğan:

"Ey Reqîb" Marşını dinletselerdi hoşumuza giderdi.

yanıt40
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Üveys Uyanık:

Türkiye Cumhuriyeti hem Türk hemde kurtlerin devletidir bazıları hemen sahipleniyor boş yere kendini yoruyor sanki bu ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz miş gibi

yanıt19
yanıt7
Nuri Aga:

Hooooşt demli küpeeek Derik bizde

yanıt39
yanıt8
ülker kaya:

Kahramanlık öyküsünü sadece minibüste değil dağlarda Irak’ ta , Suriye de , kandilde aslan Mehmetçiğimiz yazıyor.

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yanıtYanıtla
T.C. GÖKBÖRÜ:

Hay ağzın bal yesin kardeşim

yanıt114
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Zübükzade:

Bu Dem parti niye var ki

86
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Halil yılmaz:

CHP’nin kankileri

67
25
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Önder Yıldız:

Ayrımcılık yaparsan ayrımcılık görürsün.Helal olsun polislerimize,güzel cevap vermişler.

84
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