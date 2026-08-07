Emekli Uzman Çavuşlardan 'Kahramanlara Hak Yürüyüşü': Kırıkkale'de Seslerini Duyurdular

Haber : Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(KIRIKKALE) - TEMUD bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla başlattıkları yürüyüşün 15. gününde Kırıkkale'ye ulaştı. Emekli uzman çavuş, "57 yaşındayım, kimse işe almıyor. Soruyorum, ben çocuklarımın geleceğini nasıl sağlayacağım? Cumhurbaşkanımıza soruyorum, ben ne yapmalıyım?" dedi. Başka emekli uzman çavuş da "Bizlere yazık değil mi, niye bizleri açlığa mahkum ediyorsunuz?" diye sordu.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği (TEMUD) bünyesinde bir araya gelen emekli uzman çavuşlar, özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleki mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Kayseri'den Ankara'ya başlattıkları "Kahramanlara Hak Yürüyüşü"nün 15. gününde Kırıkkale'ye ulaştı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekli uzman çavuşlar, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Emekli uzman çavuş Mehmet Ali Şener, 45 yaşında, 3269 sayılı kanun gereği 2 bin 900 uzman çavuş ile emekli edildiğini belirterek, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Verilen ücret açlık sınırının altında ya da açlık sınırında, benim iki tane çocuğum var, onlara güzel gelecek sağlayamadım. Büyüklerimiz söz verdi. Genelkurmay Başkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız neredesiniz? Niye söz verdiniz, niye düzeltmiyorsunuz kanunlarımızı? 45 yaşından sonra çeşitli yerlerde güvenlik görevlisi olarak çalıştım, pastanelerde çalıştım. 57 yaşındayım, kimse işe almıyor. Soruyorum, ben çocuklarımın geleceğini nasıl sağlayacağım? Onları nasıl evlendireceğim? Cumhurbaşkanımıza soruyorum, ben ne yapmalıyım?"

"AÇLIK SINIRI İÇERİSİNDEYİZ, GEÇİNEMİYORUZ"

TEMUD Ankara Şube Başkanı emekli uzman çavuş Murat Kızıl da emekli edildikten sonra dereceden ve ek göstergeden faydalanamadığını söyledi. 30 bin lira maaş aldığını belirten Kızıl, "Devlet büyüklerimizden, yüce Meclis'imizden özlük haklarımızın düzeltilmesini bekliyoruz. Mağduruz, açlık sınırı içerisindeyiz, geçinemiyoruz" dedi.

TEMUD Ankara Kadın Kolları Başkanı Aysun Kuşçu ise bir uzman çavuş eşi olarak yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı:

"Ben evlenirken eşim yanımda değildi, doğum yaptığımda yanımda değildi; biz çok zorluklar çektik. Ben her gün, eşim dağlardayken şehit haberi gelecek diye bekliyordum. Hakkımızı istiyoruz. Aldığımız maaş çok düşük; bu bizim hakkımız değil, hakkımızı istiyoruz."

Emekli uzman çavuş Ömer Deniz ise 15 gündür özlük hakları için yürüdüğünü fakat medyanın yanlarında olmadığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Şikayetim medyaya. Neredesiniz herkesi çekerken? Biz neredeyiz? 'Geçinemiyoruz' diye yollara çıktık. Şu anda herkes torunuyla torbasıyla eğlenirken biz yollarda hak mücadelesi veriyoruz. Bu kimin ayıbı? Sizlere soruyorum. Biz görevdeyken 'Hadi kahramanım, yaparsın, edersin.' diyenler, emekli olduktan sonra neden yüzümüze bakmıyor? Geçinemiyoruz. Açık iki kelime, tek cümle: Emekliyiz, geçinemiyoruz. Çalışanlar mağdur, özlük hakları yok, sözleşme çilesi, amirin iki dudağının arasında meslekten atılma korkusu... Bunları da yaşamayalım artık. Biz çok can verdik, canımız çok yandı. Milletin çocukları rahat etsin diye biz kendi çocuklarımızdan fedakarlık ettik. Konuştuğunu duymadık, yürüdüğünü görmedik, doğum gününü görmedik. Bunlar da göz önünde bulundurulsun."

"ÜÇ KIZIMDAN BİR TANESİNİN DOĞUMUNU GÖREMEDİM"

Emekli uzman çavuş İbrahim Köylü, 45 yaşında resen emekli edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"6000 sayılı kanun diye bir kanun çıkardılar, daha sonra 7281 sayılı kanunla 'Sizin özlük haklarınızı verdik' dediler ama hiçbir şekilde bizim özlük haklarımız verilmedi. Benimle aynı koşullarda başlayan, benden bir yaş, iki yaş küçükler için bir kanun çıkardılar, mesleğe devam ettiler. Bizler mesleğe devam edemedik, ne derece alabildik ne kademe alabildik. Benim üç tane kızım var, üç kızımdan bir tanesinin doğumunu göremedim. Çocuğum bir buçuk yaşına geldi, 'Baban kim?' diye gösteriyorlar, çocuk bana 'dede' diyordu. Biz bunları yaşadık. Ama devlet büyüklerimiz bizleri hiçbir zaman görmedi, görmezden geliyorlar.

Daha dün gazilerimiz Meclis'e girmek istedi, Meclis'e almadılar. Bizlere yazık değil mi, niye bizleri açlığa mahkum ediyorsunuz? Bizim çocuklarımız her 4 yılda bir tayin gördü, her 4 yılın sonunda bir okul değiştirdiler. Ne altyapılarını oluşturabildik ne de yeterli bir eğitim verebildik. Onların çocukları kolejlerde, yurt dışında okuyor ama bizim çocuklarımız onlar için hiç, hiç, hiç..."

"BİZLER HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ, FAZLA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Ankara Şube Başkanı Metin Karakuş da TEMAD olarak emekli uzman çavuşların yanlarında olduklarını belirterek aynı sorunları emekli astsubayların da yaşadığını söyledi. Karakuş, "Yürekler acısı olan şu: Vatan için canını veren; hesap sormadan, 'Nereye gidiyoruz?' demeden gece 2'de, 3'te operasyona çıkan uzman çavuşlarımız, astsubaylarımız hak mücadelesi için yürür hale geldi. Çok üzücü bir olay. Herkesin vicdanının sızlaması gerekiyor bu duruma. Bizler hakkımız olanı istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz. Hakkımız olanı hak sahiplerine iade etsinler" diye konuştu.

Emekli uzman çavuşlar, her gün 10 kilometre yürüyerek 16 Ağustos Pazar günü Ankara'ya ulaşmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA