TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

Esenyurt TEM Otoyolunda akaryakıt tankeri ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye götürülürken Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

KAMYON SAĞA SOLA SAVRULDU

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde Edirne istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 LA 3605 plakalı akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 05 AZ 754 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ve kamyon yolda sağa sola savruldu.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLADI

Kazada yaralanan tanker şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken yolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği yan yoldan tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

KAPALI OLAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılırken kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.