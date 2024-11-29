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TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

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Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı ve kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

Esenyurt TEM Otoyolunda akaryakıt tankeri ile kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı şoför ambulans ile hastaneye götürülürken Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

KAMYON SAĞA SOLA SAVRULDU

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkisinde Edirne istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 LA 3605 plakalı akaryakıt tankerinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 05 AZ 754 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ve kamyon yolda sağa sola savruldu.

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLADI

Kazada yaralanan tanker şoförü ambulans ile hastaneye götürülürken yolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği yan yoldan tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

KAPALI OLAN ŞERİTLER TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken kazaya karışan araçlar yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılırken kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet null:

Karamanda yaşıyorum bir yerden bir yere 10 dk da varıyorum. Buyuksehirlerde yasayanlara allah sabır versin.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHAKAN Dmrc.37:

azönce karşı şeritten geçtim. tam hadımköy gişe sapağı bağlantısında olmuş. muhtemelen biri yanlışlıkla gişe sapağına girip aniden otobana döndü sağ şeritte ilerleyen diğer araca çarptı.

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Yorum Beğenme0
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