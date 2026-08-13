Telefon Dolandırıcılarına 'Kefen Parası' Tuzağı: Yaşlı Adam Polis Sayesinde Kurtuldu

ÇORUM'un Laçin ilçesinde kendisini telefonla arayıp polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, '7 bankadaki hesabınızdan para çekildi' yalanıyla dolandırmaya çalıştığını fark eden Arif Gökgöz (63), polise başvurduktan sonra 45 kilometre uzaklıktaki buluşma noktasına gitti. Polisin çevrede önlem aldığı olayda şüpheliler buluşma noktasına gelmedi.

Olay, Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde meydana geldi. Arif Gökgöz'ü telefonla arayan ve kendilerini polis ile savcı olarak tanıtan kişiler, çeşitli bankalardaki hesaplarından para çekildiğini ve konu ile ilgili terör soruşturması yürütüldüğünü belirtti. Şüpheliler, Gökgöz'e '7 bankadaki hesabınızdan para çekilmiş, bundan haberiniz var mı?" diyerek hangi bankalarda hesabı ve parası bulunduğunu öğrenmeye çalıştı. Dolandırıcıların sorularına cevap veren Gökgöz, emekli maaşını bir bankadan aldığını, bir başka bankaya da kredi borcu bulunduğunu ve her ay yaklaşık 1500 lira ödeme yaptığını söyledi. Şüphelilerin başka bankalarda parası olup olmadığını sorması üzerine ise Gökgöz, eşiyle birlikte birikim yaptıkları paranın bulunduğunu anlattı.

BULUŞMA NOKTASINA GİDERKEN POLİSE HABER VERDİ

Görüşme sırasında Gökgöz'ün telefonu kapatmasına izin vermeyen şüpheliler, sorunun çözümü için Çorum kent merkezindeki Bahabey Caddesi'nde buluşmayı teklif etti. Şüphelilerin yönlendirmelerinden şüphelenen Gökgöz, telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı ve otomobiliyle Çorum'a doğru yola çıktı. Çorum'a ulaşmadan önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen Gökgöz, polisten yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri buluşma noktasında önlem alarak beklemeye başladı.

ŞÜPHELİLER BULUŞMAYA GELMEDİ

Gökgöz de kendisini arayan şüphelileri yakalatmak amacıyla verilen adrese gitti. Ancak polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaya rağmen şüpheliler buluşma noktasına gelmedi. Yapılan araştırmada da şüphelilere ulaşılamadı.

ÇORUM'A GELENE KADAR BENİ 40 DEFA ARADILAR

Yaşadıklarını anlatan Arif Gökgöz, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gökgöz, "Beni arayanlar dolandırıcıydı. Ben Laçin ilçesi Gökgözler köyünden aracımla Çorum'a geldim. Bana 7 bankadaki hesabımdan para çekildiğini söylediler. Ben de kendi bankalarımı söyledim. Daha sonra başka bankada param olup olmadığını sordular. Eşimle birlikte kefen paramız olarak biriktirdiğimiz paramızın olduğunu söyledim. Bunun üzerine beni Çorum'a çağırdılar. Dolandırıcılar beni telefonda tutmaya çalıştı. 'Telefonu kapatma, Çorum'a gel, Bahabey Caddesi'nde buluşalım, senin sorununu çözelim' dediler. Ben de 'telefonumun şarjı bitiyor, kapatayım sizi tekrar ararım' dedim. Telefonu kapattım ve yola çıktım. Çorum'a gelene kadar belki 40 defa beni aradılar. Ben bu tür dolandırıcılık olaylarını zaten televizyondan izliyor, görüyordum. 'Bir gün benim de başıma gelir' diyordum. Bu nedenle dolandırıcı olduklarını anlayınca korkup parayı vermek yerine onları yakalatmak için Çorum'a kadar geldim. Ancak söyledikleri yerde kimseyi bulamadık. Polis arkadaşlar geldi, beni buraya getirdiler ve ifadem alındı" dedi.

'TELEFONDAKİ KİŞİLERE İNANMAYIN'

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Gökgöz, "Savcıyım, hakimim, polisim diyerek sizi arayanlara asla inanmayın. Dolandırılmayın, yazık olur. Dikkatli olsunlar, telefondaki kişilere inanmasınlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı