Tele1 Çalışanları: Susmayacağız. Kalemimizi Satmayacağız, Kırmayacağız. Boyun Eğmeyeceğiz

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından sonra Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı TELE1'de, yöneticiler ve çalışanlar bir açıklama yaptı. TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan'ın okuduğu yazılı açıklamada "Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız, kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye'nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir." denildi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan'la birlikte TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonrası tutuklanmasının ardından TELE1'e kayyum atanmıştı. Halen Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun (TMSF) denetiminde olan TELE1'de çalışanlar ve yöneticiler "Teslim olmuyoruz" başlığı altında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı TELE1 Ana Haber Sunucusu Murat Taylan okudu.

Taylan'dan önce, TELE1'in kurumsal temsilciliğini Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından üstlenen gazeteci Süleyman Sarılar ilk açıklamayı yaptı. Çalışanların özlük hakları ile ilgili beklediklerini belirten Sarılar şunları söyledi:

"Bugüne kadar bekledik çünkü arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bazı görüşmelerimiz vardı"

"Biliyorsunuz kurumumuza TMSF kayyum olarak atandı ve şu anda şu ana kadar gördüğünüz gibi yayınlar hiç bizim onaylamadığımız, bizim içeriğine katılmadığımız bir yayın anlayışı hakim oldu. Bugüne kadar bekledik çünkü arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bazı görüşmelerimiz vardı. Bir ikincisi de Merdan'la cezaevinde olduğu için maalesef haberleşemedik, onu bekledik. Yoksa bu açıklamayı daha önce yapacaktık. Bazı arkadaşlarımızla birlikte kurumdaki tüm görevlerimizden ayrılma kararı aldık. Ancak bize şu ana kadar herhangi bir kurumda yayıncılık anlayışımızı devam ettireceğimize ilişkin herhangi bir bilgi gelmedi bunu da özellikle paylaşmak istedim. Temel amacımız buradaki arkadaşların kayyum yönetimi tarafından özlük haklarının korunmasıydı. Yoksa biz birkaç arkadaşımız kayyum yönetiminin bizim habercilik anlayışımızı devam ettirmeyeceğini biliyoruz zaten, bunu bize ilettiler. Zaten bugüne kadar sürdürülen yayınları biliyorsunuz. Kendileri bizim arşivimize ulaşıp arşivimizden kendi istedikleri bir bant yayınına geçtiler ne kadar devam edeceğini de bilmiyoruz. Ben kişisel olarak söylüyorum başka arkadaşlarım da var elbet. Tüm görevlilerinden ayrılıyorum. Evet biz bir taraftan ayrılıyoruz ama diğer taraftan bu binanın dışında el emeğimiz, göz nurumuz Merdan Yanardağ'ın dişiyle tırnağıyla hepimizin ortak emeğiyle yaratılmış bir binadan ayrılsak da TELE1 ruhunu dışarıda yaşatmak için arayışımız sürecek"

Sarılar'ın kısa açıklamasının ardından TELE1'in Ana Haber Sunucusu Murat Taylan basın açıklamasını okudu. TELE1 çalışanlarının basın açıklaması şöyle:

"Baskılara rağmen dimdik ayakta kaldık"

"TELE1 televizyonu 2017 yılında, özgür medya anlayışı ve gerçeğe sadakat ilkesiyle, Merdan Yanardağ öncülüğünde yola çıktı. Sansürün, baskının, karanlığın üzerine ışık tuttuk. Televizyonumuzla, internet sitemizle, sosyal medyamızla. Bu ülkenin hakikat arayan sesi olduk. Sekiz yıl boyunca yüzlerce gazeteciyi, binlerce konuğu ağırladık. Halkın çıkarlarını savunduk. Emeğin, doğanın, ezilenin yanında durduk. 15 Temmuz'un ardından ilan edilen OHAL koşullarında yayın hayatına başlayıp tehditlere, ekonomik ablukalara, siyasi baskılara rağmen dimdik ayakta kaldık. Ortaya koyduğu yayın anlayışı ile iktidarın hedefi haline gelen TELE1'e 24 Ekim'de kayyım atandı. Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ, akıl almaz bir suçlamayla tutuklandı, hukuk bir kez daha ayaklar altına alınarak, özgür basına bir darbe daha vuruldu.

"Penguen Medyası'na dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz"

Kayyım yönetiminin ilk işi, haber bültenimizi susturmak oldu. Bu ülkede demokrasinin son ekranlarından biri olan TELE1'de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Gazeteciliği onur sayan, Türkiye'de halkın gerçeğe ulaşmasını savunan bir kanalın, penguen medyasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız yayıncılığın dışında onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını asla kabul etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla Kayyım iradesinin TELE1'e verdiği yeni yayıncılık anlayışını tanımıyoruz. Bu karanlığı reddediyoruz. TELE1'in ekran yüzleri, yöneticileri Tele1.com.tr yazarları ve kamera arkasında çalışan bazı arkadaşlarımızla birlikte, kayyım yönetimindeki TELE1'den ayrılıyoruz.

"Bu karanlığı dağıttığımızda TELE1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak"

Biz susmayacağız. Kalemimizi satmayacağız, kırmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz. Gazeteciliği, halkın haber alma hakkını, özgürlüğü demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda duran, sesini yükselten, kalbi bizimle atan herkese teşekkür ediyoruz. Bizim yolumuz belli: teslim olmayacağız, gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kadro Türkiye'nin demokrasi mücadelesine bulduğu her imkanla katkı sunmaya devam edecektir ve inanıyoruz ki bu karanlığı dağıttığımızda TELE1 yayıncılık anlayışı yeniden doğacak, bağımsız, özgür ve onurlu bir kanal olarak, kaldığı yerden, gerçeğin izinden devam edecektir. TELE1'in kurucusu ve genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ'ın yanında ve arkasındayız. Ona da buradan saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu, bir geri çekilme değil; bir direniş ilanıdır. ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız"