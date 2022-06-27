Teknopark İstanbul'dan teknoloji üreticilerine yeni ofis imkanı

Teknopark İstanbul, toplam 65 bin metrekare alanda yer alan yeni ofislerini teknoloji firmalarının kullanımına sunuyor.

Teknopark İstanbul'un yeni ofislerine dair detaylar Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde paylaşıldı. Topçu, teknopark bünyesindeki birçok şirketin temsilcisinin de yer aldığı etkinlikte, yeni ofislere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Bilal Topçu, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 şirkete ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bu şirketlerin Türkiye'nin güzide teknoloji şirketleri, startupları, yeni girişimcileri olduğunu söyledi.

Yoğun bir talep aldıklarını ve yeni teknoloji şirketlerini Teknopark İstanbul'a kabul etmek için yeni inşaatlar yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Topçu, "Teknopark İstanbul, geleceğini planlayan, stratejik planlarıyla hareket edip bu plan çerçevesinde ilerleyen ve büyüyen bir teknopark. Son 3,5 yıldır 4 binlik nüfusumuz 8 bin kişiye çıktı. Teknopark İstanbul'da 8 bin Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapıyoruz." diye konuştu.

"Projelerini Teknopark İstanbul'da yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer açacağız"

Topçu, büyük projelerden küçük startup girişimlerine kadar farklı sektördeki çok sayıda projenin Teknopark İstanbul'da yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"65 bin metrekarelik 3'üncü etabımızın B blokunun tamamlanması yaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda tamamlayacağımız binamız Teknopark İstanbul'un en büyük binası olacak. Hem Teknopark içerisinde büyümek isteyen firmalara hem de dışarıdan Teknopark İstanbul'a girmek, burada projelerini yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer açacağımız için heyecanlıyız.

Teknopark İstanbul'daki ofis alanları dünya standartlarında. Binalarımız, uluslararası sertifikalara, mimari ödüllere sahip. Buradaki 8 bin çalışma arkadaşımız için çok güzel bir ortam oluşturma gayreti içerisindeyiz. Yüzme havuzlarından, tenis kortlarına, yeşil alanlara, oyun alanlarına kadar çok farklı imkanlar zaten vardı. Yeni binamızla buna bazı ilaveler yapacağız. Çeşitli laboratuvarlarımız, temiz odalarımız var. Son dönemde hizmete aldığımız 8 temiz odamız, 12 ıslak laboratuvarımızı da bu altyapıların arasına ilave ettik. Karanlık oda, kuantum çalışan hocalarımız için hizmete alındı. Yeni binada da ihtiyacımız olan 500 yüz kişilik çok amaçlı bir salonumuz var. Güzel bir açılış töreniyle o salonda o binayı hizmete almayı da önümüzdeki aylarda planlıyoruz."

"Hem büyük şirketleri hem de startupları ağırlayabileceğiz"

Yeni binada, konforlu ve rahat çalışma alanlarının olacağını aktaran Topçu, "Bir kişi, bir bilgisayar, bir masaya ihtiyacı olan kişiye de yer açıyoruz. 3 bin 200 metrekareye varan büyük şirketlerimiz için çok ciddi alanlarımız da var çünkü binamız 65 bin metrekare. Hem büyük şirketleri hem de startupları bu binada ağırlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Topçu, firmalara Teknopark İstanbul'da yer alma çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar altyapıları, fiziki imkanları, en güzel binaları, laboratuvarları yapsanız da önemli olan bu binaların içerisinde oluşan ekosistem. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok ilgi çeken, her ay onlarca uluslararası heyeti ağırladığımız bir merkezdeyiz. Uluslararası bir havalimanının hemen yanında güzel bir yerleşim bölgesinde, Pendik Kurtköy'de çalışanların yaşama alanları içinde çeşitli alternatiflerin olduğu ve çalışılası güzel imkanlar olduğu bir kampüsteyiz.

Bu kampüste uluslararası şirketler, Türkiye'nin büyük teknoloji şirketleri, kuluçka firmaları var. Bunların arasındaki ilişki, bizi ekosistem diye adlandırdığımız yere getiriyor. Burada küçük bir girişimi, ASELSAN gibi büyük bir teknoloji girişimcisiyle bir araya getirebiliyoruz. Yeni bir girişimcimiz ilk faturasını Türkiye'nin çok büyük sanayi firmalarına, bankalarına kesebiliyor. Girişimcilerimiz çok ciddi cirolara, ticaret hacmine ulaşıyor ve ihracat yapıyorlar."

"8 bin kişilik Ar-Ge nüfusumuz ikiye üçe katlanacak"

Bugüne kadar kullandırdıkları 2 milyar TL'nin üzerindeki Ar-Ge teşviklerinin yanında 9 milyar TL'ye yaklaşan bir Ar-Ge gelirinin de oluştuğunu vurgulayan Topçu, "Bunun katlanarak büyüyeceğini de görüyoruz. Yeni binamızın yanında şu anda ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın da binaları başlamak üzere. Bu binalarla birlikte aslında buradaki 8 bin kişilik Ar-Ge nüfusunun birkaç yıl içerisinde ikiye üçe katlanacağını hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Topçu, Teknopark İstanbul'da yer almak isteyen firmalar için başvuru sürecinin gayet kolay olduğuna işaret ederek, "Web sitemiz ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize kolayca ulaşabilirler. Bu noktada devletimizin koyduğu bir mevzuat var. Teknoparklara girebilmek için bir Ar-Ge projesinin olması gerekiyor. Bu projeyi hazırlayan her girişimcimiz, her firmamız, kuluçka ya da Ar-Ge firması olarak başvurabilirler. Değerlendirme kurullarımız aracılığıyla bu projeleri değerlendiriyoruz. Kaliteli projeleri seçerek onlara buradaki yeni ofis imkanlarını sunuyoruz." dedi.