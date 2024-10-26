TEKNOLOJİ MASASI 1 - TUSAŞ saldırısına yanıt savunma sanayisini tam bağımsızlık için desteklemekten geçiyor

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara-Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının aynı zamanda Türkiye'nin gelişmekte olan "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu ve savunma sanayisindeki başarılarına yönelik yapıldığını belirterek, "Buna yönelik verilebilecek en önemli cevap da bizim daha çok geliştirmemiz, yenilikçi işlere imza atmamız ve ülkemizi savunma sanayisinin tam bağımsızlık yolculuğunda daha çok desteklememizden geçiyor." dedi.

Turkcell'in katkılarıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası, Bayraktar'ın katılımıyla SAHA EXPO'da yapıldı.

TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının kendilerini derinden etkilediğini ifade eden Bayraktar, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bayraktar, bütün savunma sanayisi olarak, TUSAŞ çalışanının ifade ettiği gibi, "hainlere inat çalışacaklarını, üreteceklerini" söyledi.

Saldırının ardından, o anı yaşamış ama SAHA EXPO'da ertesi gün görevli olan TUSAŞ çalışanlarının görevine devam ettiğini anlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ çalışanı arkadaşlarımızı stantta gördük. TUSAŞ tesislerinde de ertesi gün görevine başlayıp devam edenler var. Bu saldırı, sadece TUSAŞ'a yapılmış bir saldırı değil. Bu saldırı aynı zamanda Türkiye'nin gelişmekte olan 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu ve savunma sanayisindeki başarılarına, Türkiye'nin milli hedeflerine yönelik yapılmış bir saldırı. Buna yönelik verilebilecek en önemli cevap da bizim daha çok geliştirmemiz, daha yenilikçi işlere imza atmamız ve ülkemizi savunma sanayisinin tam bağımsızlık yolculuğunda daha çok desteklememizden geçiyor."

Bayraktar, ülke topraklarının, geçmişinden bu yana, şanlı tarihi boyunca, nice insanların fedakarca şehit olduğu örneklerle dolu olduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisi çalışanları ve yöneticilerinin, şehitlerin bıraktığı emanete sonuna kadar sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, milletimizi ve dost ve kardeş coğrafyaları, yaptığımız işlerle, yeniliklerle daha güçlü ve bağımsız kılacak işlere imza atmalıyız. Bu hain saldırı fuar esnasında gerçekleştirildi fakat biz bu saldırıdan dolayı fuarda herhangi bir erteleme, iptal etme durumu olmamasını sağladık, motivasyonumuz daha yüksek şekilde devam ettik. Buraya gelen yabancı heyetler aradı, bizzat gelip taziyelerini iletti. Fuarda olup üst düzey yöneticilerden bizzat Ankara'ya gidip orada taziyelerini iletmek isteyen yabancı heyetler oldu. Fuar bünyesindeki yabancı heyetler, büyükelçiler, kuvvet temsilcileri, savunma ve içişleri bakanlık temsilcileri her biri, üzüntülerini Türkiye'ye olan desteklerini bizlere iletti."

"SAHA EXPO ilk fuara göre 10'a katladı"

Bayraktar, Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olarak fuar düzenlediklerini belirterek, fuarın SAHA İstanbul bünyesindeki 4'üncü organizasyon olduğunu bildirdi.

Bayraktar, SAHA İstanbul kümelenmesinin amacına ilişkin ise şunları söyledi:

"SAHA İstanbul'un kuruluşunun amacı yerli üretimi desteklemek, geliştirmek ve özellikle orta ve küçük ölçekli firmaların, savunma ekosisteminde daha fazla yer almasını sağlamak, özel sektörün bu alana daha çok girmesini sağlamak. İlk motivasyonu özel sektörde işi olan firmaların belirli bir kapasitesini de savunma sanayisine ayırarak, burada daha sürdürülebilir, güçlü bir ekosistem kurmaktı. SAHA EXPO 4. fuarımız ama ilk fuara göre 10'a katladı. Büyüklük ve katılım açısından bakıldığında 1400'ü aşkın firmanın burada standı var. Bunların 200 kadarı yabancı firma stantları. Onlar da burada, bu aktiviteye katılıp kendi ürünlerini, teknolojilerini sergiliyor, pazarlıyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin, ekosisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyor, buradaki tedarikçilerle görüşüyorlar."

Bayraktar, fuara güçlü bir katılım olduğunu, kendisinin yabancı firmaların temsilcileriyle tek tek görüştüğünü kaydetti.

Yurt dışından gelen firmaların fuara ilişkin görüşlerini dile getiren Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Orta Doğu'dan, Afrika'dan, diğer komşu devletlerden, Ukrayna'dan, Pakistan'dan ve Azerbaycan'dan 'Biz bu fuara bir dahaki sefer daha büyük katılacağız.' denildi. Yani çok beğendiklerini, etkilendiklerini ve daha büyük katılarak etkin bir şekilde yer alma taleplerini hissettim. Türkiye kendi iç piyasasına ürün ve teknoloji geliştirmiyor aynı zamanda ihraç ediyor. Güçlü bir ekosistem kurduğunuz zaman doğal olarak, yurt dışından da diğer ülkelerden de oradaki o etkileşime bu bir yatırım anlamında veya gelip burada ortak iş geliştirme faaliyeti şeklinde katılmak istiyorlar."

Bayraktar, savunma sektörünün çok geniş yelpazede ürünlerinin olduğuna dikkati çekerek, fuarda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün geçen yıl 178 farklı ülkeye 230 ürün çeşidi ve 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ilan ettiğini dile getirdi.

"İHA'ların etkisi diğer ürünlere ilgiyi artırıyor"

Türkiye'nin mühimmatlardan İHA'lara, akıllı mühimmatlardan deniz sistemlerine ve farklı hava araçları gibi alanlarda, geniş yelpazede ihracat yaptığını belirten Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"İHA'lar burada büyük bir yekunu teşkil ediyor. İHA teknolojisinde elde ettiğimiz başarı yani geçtiğimiz yıl örneğin 5,5 milyar dolarlık ihracatın, Baykar'la diğer firmalarımızın yaptığı ihracatın 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu düşünürsek yüzde 35-40'ı İHA'lardan kaynaklanıyor. Dünyanın 35-40 ülkesine teknoloji ihraç etmek, aslında onların da oralarda kullanım anlamında etki oluşturması bir yandan da ülkemizin diğer ürünlerine olan ilgiyi de artırıyor. O sistemler ihraç edilirken onlarla birçok Türk ürünü yerli üretim teknolojisi sergilenmiş oluyor."

Bayraktar, Baykar'ın 1000'den fazla yerli tedarikçisi olduğunu, şirketin ihraç ettiği ürünlerle tedarik edilen ürünlerin de ihracata konu olduğunu anlattı.

Belli ürünlerin, yurt dışı pazarlardaki başarısının o ülkelerin diğer ürünlerinin de önünü açtığına işaret eden Bayraktar, "Bunun çok fazla örneğini yaşıyoruz. Türkiye'nin İHA'larda çok önemli bir başarısı var. Kendi segmentinde dünya pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. Bu da maliyet etkin, teknolojik olarak çok ileri seviye, operasyonel yetkinliği, etkinliği ve verimliliği yüksek ürünler geliştirerek oluyor." dedi.

Bayraktar, özellikle deniz araçlarında Türkiye'nin büyük başarısı olduğunu kaydederek, haberleşme teknolojilerinden, akıllı mühimmatlara Türkiye'nin birçok farklı alanda ihracatı olduğunu vurguladı.

"Türkiye, güvenilir bir tedarikçi pozisyonuna geldi"

Türk savunma sanayisinin ihracatının büyüklüğüne işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"SAHA EXPO ekosisteminin geliştirdiği ürünler yurt dışı pazarlara ihraç edildikçe bir cazibe oluşuyor. Fuarda Afrika'dan onlarca ülke var. 50'den fazla ülkeden 90 üzerinde resmi heyet, 24 ülkenin bakanı, yaklaşık 10 ülkenin genelkurmay başkanı, içişleri bakanı fuara bizzat geldi. İlk defa gelenler vardı. Yani Türkiye'de ilk defa bir fuara katılan, üst düzey bakan seviyesinde insanlar vardı. Onlardan 'Biz Türk savunma sanayisinden ürün ve teknoloji tedarik etmek istiyoruz. Onun için buradayız.' dediklerini duyuyorsunuz."

Bayraktar, Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi olma pozisyonuna geldiğini dile getirerek, düşük seviyeli olan ilişkilerin savunma ihracatıyla çok üst bir seviyeye geldiğine dikkati çekti.

Baykar olarak iki ana ürünleri Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'yı ihraç ettiklerini anlatan Bayraktar, "Bayraktar TB2 35 ile farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Bayraktar Akıncı ile 10 farklı ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Bayraktar TB2, yaklaşık 15 bin farklı komponentten oluşan bir sistem. Baykar sadece kendi ürününü ihraç etmiyor, aynı zamanda 1000 farklı yerli tedarikçinin birçok alanda ürünü ihraç ediliyor. " dedi.

(Sürecek)