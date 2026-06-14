Haberler

"TYB Edebiyat Yarışması'nda dereceye giren genç kalemler ödüllerini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Teknoloji Çağında Yerini Arayan Vicdan' temalı edebiyat yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Hikaye, deneme ve şiir kategorilerinde düzenlenen yarışmaya kent genelindeki liselerden öğrenciler katıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Sakarya Şubesince lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji Çağında Yerini Arayan Vicdan" temalı edebiyat yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Bu yıl ilk kez kent genelindeki liselerden öğrencilerin katılımıyla hikaye, deneme ve şiir kategorilerinde düzenlenen yarışmaya gönderilen eserler, TYB Sakarya Şubesi üyesi yazarlarından oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Adapazarı Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, farklı okullardan yarışmaya katılan öğrenciler, dereceye giren eserlerini katılımcılarla paylaşırken ödüllerini de aldı.

TYB Sakarya Şube Başkanı İbrahim Gürel, birliğin temel amaçlarının toplumu kültür ve sanatla buluşturmak ve ülkenin kültürel hayatına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Gençlere ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Gürel, gençlerin sanat ve edebiyat aracılığıyla kendilerini daha güçlü şekilde ifade edebildiklerini söyledi.

Yarışmanın ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gürel, organizasyonu geleneksel hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin de yarışmanın temasının günümüz açısından anlamlı olduğunu belirterek, dereceye giren öğrencilerin eserlerini ilgiyle dinlediğini ifade etti.

Gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların geleceğe dair umut verdiğini vurgulayan Şirin, öğrencileri, öğretmenlerini ve yarışmayı düzenleyen TYB Sakarya Şubesi'ni tebrik etti.

Yarışmanın hikaye kategorisinde Ceylin Nisa Demir birinci, Neva Açıcı ikinci, Dila Akdoğdu üçüncü oldu.

Deneme kategorisinde Muhammed Elyasin birinci, Zeynep Güldü ikinci, Elif Zülal Cihan üçüncü sırada yer aldı.

Şiir kategorisinde ise Asya Hüsna Bala birinciliği elde ederken, Yusuf Aydın ikinci, Sıla Doğan üçüncü oldu.

Ödül töreni, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! Hizbullah'ın füze saldırısına İsrail'den ağır misilleme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Bizim maçtan sonra söyledikleri bomba!
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları

Özgür Özel'in gizli planı ortaya çıktı
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Büyük arbede! Meclis'e yürüyen öğretmenlere polis müdahale etti
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz

Görüşmenin detaylarını anlattı: Birlikte hareket edeceğiz
Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Bomba iddia: BAE, saldırıları durdurması için İran'a milyarlarca dolar ödedi

Milyarlarca dolarlık gizli anlaşma! Eğer doğruysa Orta Doğu karışır
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor