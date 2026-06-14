"TYB Edebiyat Yarışması'nda dereceye giren genç kalemler ödüllerini aldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Sakarya Şubesince lise öğrencilerine yönelik "Teknoloji Çağında Yerini Arayan Vicdan" temalı edebiyat yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Bu yıl ilk kez kent genelindeki liselerden öğrencilerin katılımıyla hikaye, deneme ve şiir kategorilerinde düzenlenen yarışmaya gönderilen eserler, TYB Sakarya Şubesi üyesi yazarlarından oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Adapazarı Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, farklı okullardan yarışmaya katılan öğrenciler, dereceye giren eserlerini katılımcılarla paylaşırken ödüllerini de aldı.

TYB Sakarya Şube Başkanı İbrahim Gürel, birliğin temel amaçlarının toplumu kültür ve sanatla buluşturmak ve ülkenin kültürel hayatına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Gençlere ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Gürel, gençlerin sanat ve edebiyat aracılığıyla kendilerini daha güçlü şekilde ifade edebildiklerini söyledi.

Yarışmanın ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gördüğünü dile getiren Gürel, organizasyonu geleneksel hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin de yarışmanın temasının günümüz açısından anlamlı olduğunu belirterek, dereceye giren öğrencilerin eserlerini ilgiyle dinlediğini ifade etti.

Gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların geleceğe dair umut verdiğini vurgulayan Şirin, öğrencileri, öğretmenlerini ve yarışmayı düzenleyen TYB Sakarya Şubesi'ni tebrik etti.

Yarışmanın hikaye kategorisinde Ceylin Nisa Demir birinci, Neva Açıcı ikinci, Dila Akdoğdu üçüncü oldu.

Deneme kategorisinde Muhammed Elyasin birinci, Zeynep Güldü ikinci, Elif Zülal Cihan üçüncü sırada yer aldı.

Şiir kategorisinde ise Asya Hüsna Bala birinciliği elde ederken, Yusuf Aydın ikinci, Sıla Doğan üçüncü oldu.

Ödül töreni, dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.