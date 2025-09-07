TEKNOFEST Roket Yarışması Aksaray'da Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Aksaray'da kurulan roket atış alanında düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışmasını, "Gökyüzüne uzanan hayallerimiz ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından biri." olarak tanımladı.

TEKNOFEST Roket Yarışması, bu yıl da genç mühendis adaylarının heyecanına sahne oluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan işbirliğiyle gerçekleşen yarışma, TEKNOFEST'in en eski ve en çok ilgi gören kategorileri arasında yer alıyor.

Roket Yarışması'na bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST Roket Yarışması'nı 2018 yılından beri düzenlediklerini ve "TEKNOFEST'in nişanesi" olduğunu söyledi. Hıdır, "Gençlerden inanılmaz bir ilgi, yoğun bir talep görüyoruz. Biz de her yıl burada onların heyecanına eşlik etmek için bulunuyoruz. Burada aslında gökyüzüne uzanan hayallerimizi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli aşamalarından birini yaşıyoruz." dedi.

"Bir yıllık emeğin 3 saniyelik roket atışına dönüşüyor"

Hıdır, gençlerin yıl boyunca çok kritik aşamalardan geçtiklerini vurguladı ve yarışma hazırlık sürecinde bir yıldan fazla emek verdiklerini belirtti. Hıdır, şöyle konuştu:

"Ön tasarım, kritik tasarım, atışa hazırlık raporu gibi teknik yönü yüksek süreçlerde çalışıyorlar. Bir yıl boyunca 1000'den fazla takım başvuru yapıyor ama finallere sadece 76'sı kalıyor. O da aslında çok ciddi bir süzgeçten geçtiklerini gösteriyor. Burada 3 saniyelik bir roket atışıyla bir yıllık emeklerini gökyüzüne taşıyorlar. Heyecan ve coşku işte o an zirveye çıkıyor.

Henüz lise çağındaki gençler roket tasarlıyor. Açık kaynak yazılımlarla tasarımlar yapıyorlar, sanayide ustalarla çalışıp kabuklarını üretiyorlar, bilgisayar sistemlerini kendileri tasarlıyorlar. Hatta uçuş kartlarını bile kendi girişimlerine dönüştüren takımlarımız oldu. Bu yarışmalar ülkemizin kritik alanlarda kendi teknolojisini geliştirmesi noktasında çok önemli bir rol oynuyor."

T3 Vakfı olarak gençlere birçok imkan sunmaya devam edeceklerini dile getiren Hıdır, ortaokul ve lise seviyesinde iki yıllık ücretsiz teknoloji eğitimi verdiklerini söyledi.

81 ilde yapılacak DENEYAP Atölyelerinin yeni dönem başvurularını yıl sonunda duyuracaklarını bildiren Hıdır, "TEKNOFEST girişim programımızla yarışmalardan çıkan projelere hem maddi destek hem de mentörlük sağlıyoruz. Uluslararası Take Off Girişim Zirvesi'nde gençlerimizi yatırımcılarla buluşturuyoruz. Yani uçtan uca 360 derece bir ekosistem kurmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in artık uluslararası bir marka haline geldiğini belirten Hıdır, geçen yıl ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Yarışması Başkanı'nın TEKNOFEST'i ziyaret etme imkanı bulduğunu ve buradaki ortamın çok daha profesyonel ve gelişmiş bir organizasyon olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Hıdır, "Bunların hepsi bizim için gurur verici. Bugün roket yarışmasında Malezya'dan katılan takımlar var. Bu bizim için gurur verici. TEKNOFEST'i kardeş coğrafyalara da yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

NSosyal'liler, TEKNOFEST İstanbul'da birçok ayrıcalığa sahip olacak

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST kuşağı tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal'e de değinerek, "17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST İstanbul'da NSosyal'liler özel hızlı geçiş imkanları ile NSosyal'li olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar." diye konuştu.

Platformun dezenformasyon ve botların olmadığı, doğru bilginin yer aldığı, temiz bir sosyal medya ortamı sunduğunu ifade eden Hıdır, "Biz de T3 Vakfı olarak faaliyetlerimizi ilk orada paylaşıyoruz. Gençlerimiz çalışmalarını, projelerini NSosyal'de paylaşıyorlar. Şu an 1,5 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla aktif bir şekilde kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansının en başından beri NSosyal'i en çok sahiplenen medya kuruluşlarından olduğunu ifade eden Hıdır, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e teşekkürlerini iletti.