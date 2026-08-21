Siirt'te TEKNOFEST Savaşan İHA coşkusu

Siirt'te düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması farklı üniversitelerde öğrenim gören gençleri kentte bir araya getirdi.

Baykar yürütücülüğünde, Valilik ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında Siirt Havalimanı'nda 18 Ağustos'ta başlayan, 3 Eylül'de sona erecek organizasyon kapsamında "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması", "Savaşan İHA Yarışması" ve "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorilerinde müsabakalar yapılacak.

Yarışmaya, İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) 3 takım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden de 1'er takım katıldı.

60 gençten oluşan 5 takımın yer aldığı organizasyonda teknik kontroller ve hazırlıklarla başlayan yarışma, dördüncü günde takımların otonom kalkış, sürü uçuşu ve uçuş performanslarını sergilediği etaplarla devam etti.

"Öğrendiğim şeyler paha biçilemez"

Yarışmaya İTÜ'den katılan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören gençlerden Sümeyra Arasovalı, AA muhabirine, aynı zamanda İTÜ ATA Takımı'nda kaptanlık yaptığını belirtti.

Takımın İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulduğunu, 1998 yılından beri aktif olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda İHA projeleri ürettiğini ifade eden Arasovalı, bu sene de TEKNOFEST'te "Savaşan İHA" kapsamında yapılan üç yarışmaya katılmak için kente geldiklerini söyledi.

Arasovalı, yarışmada güzel bir sonuç elde etmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Geçen yıl TEKNOFEST Savaşan İHA yarışmasında birincilik elde etmiştik. 2 yıldır bu yarışmalara katılıyoruz ve öğrendiğim şeyler paha biçilemez. Bu alanda da Selçuk Bayraktar'ın bize öncülük etmesi bizleri gerçekten çok mutlu ediyor." dedi.

İTÜ ATA Takımı'nda ekip lideri İbrahim Salih Kılıç da takım olarak hem yurt içinde hem yurt dışında her sene birçok yarışmaya katıldıklarını belirtti.

Hem sabit kanatlı hem döner kanatlı insansız hava aracı sistemleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Kılıç, özel olarak ise otonom sistemler üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Kılıç, geçen sene katıldıkları "Savaşan İHA Yarışması"nda birinci seçildiklerini ifade ederek, "Bu sene de Savaşan İHA Yıldızlar Yarışmasına 4 dron ve yer sistemlerimizle geldik. Siirt, hem rüzgar hem de uçuşa uygunluk olarak oldukça güzel." diye konuştu.

İTÜ ATA Takımı'nda ekip lideri Ayberk Alperen Güler ise aynı zamanda test pilotu olduğunu belirterek, İngiltere ve Almanya'da da yarışmalara katıldıklarını anlattı.

Güler, "Yurt dışındaki yarışmalarda hedefimiz İHA alanında hem İTÜ'yü hem de ülkemizi temsil etmektir." ifadesini kullandı.

"Selçuk ağabey bize büyük ilham kaynağı oldu"

Yarışmaya Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden katılan gençlerden Yunus Emre Kutlu, ABRA Takımı'nın kaptanı olduğunu belirterek, farklı illerde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını, 100 kişilik ekiplerinin 9 farklı kategoride finallere hazırlandığını söyledi.

Kutlu, şunları kaydetti:

"5 yıldır TEKNOFEST'te yarışıyoruz. Siirt'te başarılı uçuşlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yarışmalara katılmasaydık kendimizi bu kadar geliştirip insansız hava araçları üzerine gidemeyecektik. Yurt dışındaki yarışmalara da katılıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Bu yolculuğa başlamamda Bayraktar Kızılelma belgeseli etkili oldu. Zaten havacılığa hevesimiz vardı, bu belgeselden sonra 'Bir şeyler yapmalıyız' fikrine kapılıp ekibe dahil olduk. Selçuk ağabey bize büyük ilham kaynağı oldu."

Alperen Köşe de bu yıl "Savaşan İHA Yıldızlar Yarışması"na döner kanatlı araçlarla katıldıklarını anlatarak, hedeflerinin başarmak olduğunu söyledi.

Selman Demirtaş da 4 yıldır yarışmalara katıldıklarını, uluslararası yarışmalarda da ülkeyi temsil ettiklerini ifade ederek, Milli Teknoloji Hamlesi'ni desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA