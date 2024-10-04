TEKNOFEST Adana'da Selçuk Bayraktar ve Serdar Karagöz'den Ziyaret

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TEKNOFEST Adana'da stantları ziyaret etti.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda üçüncü gününde sürüyor.

Bayraktar ve Karagöz, festival alanındaki bazı stantları ziyaret etti, festivale katılan öğrenciler ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan ziyareti sırasında Serdar Karagöz, alanda karşılaştığı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile sohbet etti.

Genel Müdür Karagöz, daha sonra TEKNOFEST Adana'daki Anadolu Ajansı standına geçerek AA çalışanlarıyla bir araya geldi.