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Tekirdağ NKÜ'nün onkoloji hastanesinde betonarme yapıya BRB sistemi uygulanıyor

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Tekirdağ NKÜ'nün onkoloji hastanesinde betonarme yapıya BRB sistemi uygulanıyor
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Tekirdağ NKÜ'nün onkoloji hastanesi projesinde betonarme yapıya BRB deprem sönümleyici sistemi uygulanıyor. Bildiğimiz kadarıyla dünyada ilk kez betonarme yapı BRB'li tasarlanırken, sistem depremde kesintisiz hizmet ve taban izolatörlü yapılara göre maliyet avantajı hedefliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından yürütülen onkoloji ve palyatif bakım hastanesi projesinde, deprem sırasında enerjiyi sönümleyerek yapının hasar görme riskini azaltmayı amaçlayan burkulması önlenmiş çapraz (BRB) sistemi uygulanıyor.

NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine, betonarme hastane binasında kullanılan metal esaslı sönümleyicilerin deprem sırasında devreye girerek enerjiyi üzerine alacağını söyledi.

Dünyada BRB sistemlerinin daha çok mevcut yapıların güçlendirilmesinde ve çelik binalarda kullanıldığını belirten Bal, Tekirdağ'daki projede ise sistemin betonarme bir yapının tasarım aşamasında uygulandığını ifade etti.

Hastanelerin deprem sırasında da hizmet vermeyi sürdürmesi gerektiğine dikkati çeken Bal, sistemin bu açıdan önemli avantajlar sağlayacağını dile getirdi.

Bal, "Bu hastanenin en büyük avantajı, örneğin bir doktor ameliyat yaparken deprem meydana geldiğinde, depremi muhtemelen hiç hissetmeden çalışmaya devam edebilmesi ve hastanenin kesintisiz kullanımının sağlanması." dedi.

Deprem enerjisi özel sönümleyicilerle kontrol edilecek

Yaklaşık bir yıldır devam eden projede betonarme taşıyıcı sistemin inşaatının tamamlandığını aktaran Bal, BRB sisteminin kısa süre içerisinde monte edileceğini bildirdi.

Çalışmanın Japon bilim insanlarıyla işbirliği içinde yürütüldüğünü anlatan Bal, sistemin deprem enerjisini özel sönümleyiciler üzerinde toplayarak yapının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Bal, "Bildiğimiz kadarıyla dünyada ilk defa betonarme bir yapı, BRB'li olarak tasarlanıyor. Bu yeni tip sönümleyicilerin amacı, deprem enerjisini üzerlerine çekmek. Ayrıca beklenilenden daha büyük bir deprem meydana gelmesi durumunda bu sönümleyicilerin değiştirilmesi de mümkün." diye konuştu.

Taban izolasyonuna göre maliyet avantajı hedefleniyor

Sistemin tercih edilmesinde ekonomik unsurların da etkili olduğunu belirten Bal, taban izolatörlü hastanelerle karşılaştırıldığında maliyet açısından avantaj sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Bal, "Bu sistemi tercih etmemizin en önemli sebeplerinden biri maliyet. Yaklaşık maliyet konusunda rakam vermem belki çok doğru olmaz ancak taban izolatörlü bir hastane yapısıyla kıyasladığımızda yüzde 115'lik bir maliyet avantajı söz konusu." ifadelerini kullandı.

Sistemin taban izolatörlü yapılara kıyasla daha ekonomik bir alternatif olabileceğini kaydeden Bal, teknolojinin Türkiye'de ve Avrupa'nın deprem riski yüksek bölgelerinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bal, "Bu sistemin hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın depremselliği yüksek bölgelerinde kullanılmasını sağlamak. Sistem bu amaçla tasarlandı. Bu teknoloji birçok sağlık yapısında da kullanılabilir. Maliyeti de oldukça uygun olduğu için bu sistemin Türkiye'de yaygınlaşacağını ve diğer hastanelere örnek olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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