Tekirdağ'da şehit ve gazi aileleri yemekte buluştu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazi aileleri Vali Aziz Yıldırım'ın eşliğinde bir araya geldi.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, şehit ve gazi aileleri Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Şehit ve gazi aileleri için düzenlenen yemekte konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Milletinin tarih boyunca bağımsızlık uğruna canlarını feda etmekten kaçınmadığını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin'in eşlik etti.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk milletinin nice şanlı zaferler ve nice kahramanlık destanları yazdığını belirterek, darbeci hainlere gereken dersin verildiğini vurgulayarak, "Bu uğurda büyük bedeller ödeyen Milletimiz, hiçbir döneminde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna korumuştur. Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz gecesi, Milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve Milletimize karşı hain bir darbe girişiminde bulunuldu. Bu hain kalkışma karşısında Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak sevdalısı Yüce Türk Milleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısı ile meydanlara çıkarak dünyada eşine rastlanılmayacak bir cesaretle, darbeci hainlere gereken dersi verdi. Devletimize ve Milletimize karşı girişilen bu alçak darbe teşebbüsü, bedenini bombalara ve kurşunlara siper eden, tankların önüne kendini atan Milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Milletimiz canı ve kanı pahasına bu Devletin de bu Ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, bağımsızlığına kast eden dahili ve harici hiçbir girişime teslim olmayacağını ve gereken her türlü cevabı vereceğini o gece tüm dünyaya bir kez daha ilan etti. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, Milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüşmüştür" dedi.

15 Temmuz gecesi vatandaşların vatan ve millet uğruna vermiş olduğu mücadele sayesinde Türkiye Yüzyıl'ının temellerinin atıldığına değinen Vali Yıldırım, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları"nın fedakarlıkları sayesinde Türk Milleti ilelebet bir ve beraber olacak ve Türkiye Yüzyılı, Milletimizin kahramanca mücadelesi ve azmi sayesinde inşa edilecektir. Milletin iradesine kast eden, millete bu zulmü yaşatan FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin mülki idaresi, yargısı, emniyeti, jandarması, ordusu, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumları tarafından verilen mücadele sayesinde hiçbir oluşum bir daha böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Herkes şunu bilsin ki, Milletin geleceğini darbelerle tayin etme devri kapanmıştır. Bütün dünya bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımlar ne pahasına olursa olsun korunacaktır" diye konuştu.

Vatanı uğruna hayatını feda eden Şehitler ve Gazilik onuruna erişen Türk Milletinin asil evlatlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını ifade eden Vali Yıldırım, "Sizler sayesinde Millet Meclisimiz ve kurumlarımız ele geçirilemedi, milli irade gasp edilemedi ve istiklalimize, istikbalimize pranga vurulamadı. Milletimiz, Şehitlerimizin ve Gazilerinin hatırasını daima canlı tutmakta, onları daima hayırla yad etmektedir. Şehitlerine, Gazilerine ve onların ailelerine daima özel bir değer vermektedir. Devlet olarak bizim de, her gün ve her saat sizin yanınızda olduğumuzu bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Şehitlik mertebesine ulaşan Vatan evlatlarına Yüce Allah'tan rahmet diliyor, Gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.