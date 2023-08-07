Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Peş peşe patlamalar oldu, gökyüzünü dumanlar kapladı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal varillerin patlaması nedeniyle alevler fabrikayı kısa sürede kaldı. Sık sık yaşanan patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor zamanlar yaşarken, polis ekipleri alevlerin diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal variller büyük gürültüyle patlarken alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor zamanlar yaşıyor. Öte yandan polis ekipleri alevlerin diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için ekipler yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerinin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ederken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.