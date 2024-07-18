Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞın Çorlu ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla attığı kazada eczacı Begüm Dikmen (30) hayatını kaybetti; annesi, babası ve ablası yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan İbrahim Dikmen (63) eşi Nazmiye Dikmen (61), kızları eczacı Begüm Dikmen, diyetisyen Damla Dikmen (34) ile Antalya'ya tatile gitti. Tatillerini tamamlayan aile İbrahim Dikmen'in kullandığı 59 ABB 520 plakalı otomobille evlerine dönüşe geçti. Dikmen'in kullandığı otomobil, saat 04.30 sıralarında Çorlu'nun Seymen Mahallesi yakınlarında yola çıkan bir domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak devrildi. Otomobildeki Dikmen ailesinin 4 ferdi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerin gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Begüm Dikmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.