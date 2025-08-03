Tekirdağ'da Anestezi Gazı Fabrikasında Korkunç Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında 2 işçi öldü.
Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde kurulu bulunan anestezi gazı üretilen fabrikada kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel