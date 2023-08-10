Tekgıda-İş Sendikası, Eker Süt Fabrikası'nın İşçi Çıkarmalarını Protesto Etti

EDDA SÖNMEZ

Tekgıda-İş Sendikası, Eker Süt Fabrikası'nın İstanbul ve İzmir bölge müdürlüklerinde çalışan sendika üyesi 3 işçinin işten çıkarılmasını protesto etti. Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, "Sendika üyesi olduğu için işçiyi işten atamazsınız. İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımızın işe iadelerini ve çalışanlar üzerindeki baskıların durdurulmasını istiyoruz. Aksi taktirde, başta Dağıtım Pazarlama Genel Müdürü olmak üzere tüm bölge müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Tekgıda-İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, Eker Süt'ün İstanbul Bahçeşehir'deki deposu önünde bir araya geldi. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldığı belirtilen 3 işçinin tekrar işe alınmasını ve çalışanlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını isteyen işçiler, "İşçiyiz haklıyız, söke söke alırız", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Gemileri yaktık, geri dönüş yok" sloganları attı.

Tekgıda-İş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"EKER SÜT YÖNETİCİLERİNİN YAPTIKLARI BU BASKICI UYGULAMALARDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUZ: Bugün burada ülkemizin ileri gelen süt ve süt ürünleri üreticisi yaklaşık bin 900 çalışanı bulunan Eker Süt yöneticilerinin, yaptıkları bu baskıcı uygulamalardan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Çalışanların sendikaya üye olmaları, gerek Anayasamızın 51. maddesi, gerek 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile güvence altına alınmıştır. 2015 yılından bugüne vazgeçmeden örgütlenme çalışmaları yaptığımız Eker Süt Ürünleri işyerinde 8 Aralık 2017 tarihinde Tekgıda İş Sendikası olarak yetki aldık. Eker işverenleri, önünde bulunduğumuz bu depo da dahil Türkiye genelindeki depolarda çalışan 900 kişinin gıda iş kolunda olduğunu belirterek yetkimize itiraz etti.

İŞVEREN YETKİLİLERİ ARKADAŞLARIMIZI GEÇERSİZ MAZERETLERLE, TAZMİNATSIZ OLARAK İŞTE ÇIKARTTI: Burada bir yargı garabeti olarak görülebilecek bir olay yaşandı. Mahkeme işverenin itirazını haklı bularak örgütlenme dönemimizde 'Nakliyat İş Kolu'nda görüldüğü için sendikamıza üye yapamadığımız depo çalışanlarını da gıda işkolunda sayarak yetki tespitimizi iptal etti. Tekgıda-İş Sendikası olarak üyelik çalışmalarımıza devam ettik. Özellikle 2023 yılı itibarıyla Eker depolarında üyelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu sefer depo yöneticileri üye olmak isteyen depo işçilerine baskıya başladı. Üyelikler artmaya başlayınca işveren yetkilileri bu sefer İzmir depodan 1 İstanbul Bahçelievler depodan 2 olmak üzere 3 işçi arkadaşımızı geçersiz mazeretlerle, tazminatsız olarak işten çıkarttı.

SENDİKA ÜYESİ OLDUĞU İÇİN İŞÇİYİ İŞTEN ATAMAZSINIZ: Sendika üyesi olduğu için işçiyi işten atamazsınız. İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımızın işe iadelerinin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Tekgıda-İş Sendikası, genel yapısı itibarıyla örgütlü olduğu işyerlerinde kaliteli üretime katkı sunmak ve işletmeleri büyütmek, üyelerinin refah seviyelerini arttırmak adına, her zaman üst düzey çaba göstermiştir. Bizler, bağcıyı dövüp üzüm yemek değil, bağdaki üzüm payımızı istiyoruz. Ancak çalışanların anayasal haklarına saygı duymayan işverenlerle ilgili mücadeleyi de en üst seviyede yapmaktan geri durmamıştır.

ÇALIŞANLARINIZIN ANAYASAL HAKLARINA SAYGI DUYMANIZ GEREKİYOR: Bugün burada Eker Süt yönetimine son bir kez daha barış elimizi uzatıyoruz. Sizler nasıl geleceğinizi düşünerek TÜSİAD, MÜSİAD ve diğer kuruluşlara üye oluyorsanız, çalışanlar da kendi geleceklerini düşünmek zorundadır. Çalışanlarınızın anayasal haklarına saygı duymanız gerekiyor. Sendika üyesi olduğu için işten çıkarttığınız işçileri bir an önce işbaşı yaptırmanızı ve çalışanlar üzerindeki baskıları bir an önce durdurmanızı istiyoruz. Aksi taktirde başta dağıtım Pazarlama Genel Müdürü olmak üzere tüm bölge müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. ve mücadelemizi büyüteceğimizi sadece fabrikalarınızın önünde değil, aynı zamanda yasal haklarımızı kullanarak gerek üyesi olduğunuz işveren örgütlerine giderek gerekse de hakkımızın olduğu bu haklı mücadelemizde tüm alanlarda eylemlerimizi gerçekleştireceğimizi belirtmek isteriz."