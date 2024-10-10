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Tehdit ve Korku: Genç Adam Kız Arkadaşına ve Ablasına Mesaj Gönderdi

Tehdit ve Korku: Genç Adam Kız Arkadaşına ve Ablasına Mesaj Gönderdi
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Bursa'da kavga ettiği kız arkadaşını tehdit eden Hasan S., sosyal medya üzerinden ablasına 'Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum' mesajı gönderdi. Yapılan şikayetler sonucunda Hasan S. yakalanıp tutuklandı.

BURSA'da kavga ettiği kız arkadaşını takip edip, ablasına da "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum" diyerek mesaj atan Hasan S. (29) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan S., iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı Sümeyye K.'yi (26) evine tüfekle giderek tehdit etti. Hasan S. ardından Sümeyye K.'nin ablası Hülya K.'ya (28) sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı. Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin "Ben o kızın organlarını satıp, yakmayı düşünüyorum. Yakmadan önce tadına bakmak istiyorum" mesajı attığı belirlendi. Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan S. işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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