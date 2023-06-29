Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), deprem bölgesinde 316 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı. TDV, bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonunu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenleyen TDV, afetin yaşandığı şehirlerde 12 bin 82 hisse kurban keserek 316 binden fazla depremzedeye kurban eti ulaştırdı. TDV gönüllüsü ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Emre Üçtepe, vakfın Hatay'daki vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonuna gönüllü olarak katıldı. Kurban yardımlarının yanında çocuklar için bayramlık ve çeşitli hediyeler de verdiklerini belirten Üçtepe, 'Bayramı her çocuk sevinç ve coşkuyla karşılamalı. Depremle hüzünlenen çocuklar, milletimizin hediyeleriyle mutlu oluyor. Milletimize gerçekleştirdikleri yardımlar için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), deprem bölgesinde 316 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf, bu yılki vekaletle kurban kesim organizasyonunu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yoğunlaştırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenleyen TDV, afetin yaşandığı şehirlerde 12 bin 82 hisse kurban keserek 316 binden fazla depremzedeye kurban eti ulaştırdı.

"Hatay'da da 25 binden fazla kişiye kurban eti dağıtıldı"

TDV gönüllüsü ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Emre Üçtepe, vakfın Hatay'daki vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonuna gönüllü olarak katıldı.

Kurban Bayramı'nın, paylaşmanın ve kardeşliğin bir yansıması olduğunu ifade eden Üçtepe, şunları kaydetti:

"Hayırsever milletimizin emanetlerini buradaki görevli arkadaşlarla birlikte titizlikle hazırlayarak depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Türkiye halkı depremin yaşandığı ilk günden beri tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber etti. TDV de bu sene yardım faaliyetlerini buraya yoğunlaştırdı. Kurban yardımlarının yurt içinde büyük çoğunluğu depremzedelere ulaştırılıyor. Hatay'da da 25 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırılacak."

Kurban yardımlarının yanında çocuklar için bayramlık ve çeşitli hediyeler de verdiklerini belirten Üçtepe, "Bayramı her çocuk sevinç ve coşkuyla karşılamalı. Depremle hüzünlenen çocuklar, milletimizin hediyeleriyle mutlu oluyor. Milletimize gerçekleştirdikleri yardımlar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.