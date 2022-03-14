TDP lideri Sarıgül: "Türkiye Değişim Partisi inanç istismarı ve Atatürk istismarı yapan bir parti değildir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yurttaşlarımızın şu anda yüzde 20'si kararsız seçmen. Onların adresi de TDP. Çünkü TDP bir bölge partisi, bir mezhep, bir etnik köken partisi değildir. Türkiye Değişim Partisi inanç istismarı, Atatürk istismarı yapan bir parti değildir" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasında konuşan Mustafa Sarıgül, Türkiye'de yüzde 20'lik bir kararsız seçmen olduğunu ve bu kararsız seçmenlerin TDP'ye oy vereceğini söyledi. Ayrıca tarım konusunda çağrıda bulunan Sarıgül 2022'de tarımda seferberlik ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

"AVRUPA BİRLİĞİ, UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKARAK BENCİL OLDUĞUNU BİR DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuşan Mustafa Sarıgül, "Bu savaşın sorumlusu ABD Başkanı Biden ve Rusya Başkanı Putin'dir. Kaybeden ise Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliği, Ukrayna'yı yalnız bırakarak bencil olduğunu bir daha ortaya koymuştur. Acıları ten renkleriyle, göz renkleri ile ayıran Avrupa Birliği ırkçılık yaptığını ortaya koymuştur. Rus yazarlarına, Rus sanatçılarına, Rus halkına gösterdiği düşmanlıklarla adeta akıl tutulması yaşadığını bütün dünyaya göstermiştir" diye konuştu.

"BİRAZ DÜZE ÇIKINCA SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMUŞ GÖZÜKÜYORUZ"

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret ettiğini açıklayan Sarıgül, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetler artarak devam ediyor. Oysa pandemide o sağlık çalışanlarımız ellerinden gelen bütün çalışmaları yaptı. Sağlık çalışanlarımıza pandemi süreci içerisinde teşekkür etmeyen siyasi kalmadı. Ama biraz düze çıkınca sağlık çalışanlarını unutmuş gözüküyoruz. 2021'de 364 sağlık çalışanı saldırıya uğramış. 316 sağlık çalışanı da hayatını kaybetmiş. Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapıldı ama bunu TDP olarak yeterli bulmuyoruz. Şiddet olaylarına yönelik düzenlemelerin Sağlık Kanunu'nda değil, Ceza Kanunu'nda da mutlaka yer alması lazım. Bir doktorumuza, bir sağlık çalışanımıza el kaldırmanın ne olduğunun bilinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"GELİN TARIMDA MİLLİ SEFERBERLİK İLAN EDELİM"

Bu sene güzel bir yağış sezonu olduğunu söyleyen Sarıgül, "Gelin, tarımda milli seferberlik ilan edelim. Ekilmedik bir metrekare yer bırakmayalım. Çiftçiye mazotu yarı fiyata verelim, gübreyi çok ucuza, gerekiyorsa bedava verelim, ucuz elektrik verelim. Aksi takdirde, Allah korusun seneye bugünleri arar hale geliriz" dedi.

"TDP İNANÇ VE ATATÜRK İSTİSMARI YAPAN BİR PARTİ DEĞİLDİR"

Türkiye'de yüzde 20'lik bir kararsız seçmen kitlesi olduğunu belirten Sarıgül, "Yurttaşlarımızın şu anda yüzde 20'si kararsız seçmen. Muhalefet partileri onlara 'yüzen oy' diyor. Onlar yüzen oy değil. Onlar 20 yıldır iktidarı da görüyor muhalefeti de görüyor. Onlar iktidardan umudunu kesmiş, muhalefet partilerine de güvenmiyor. Muhalefet partileri bunlardan kendilerine pay çıkarak oranlarını yükseltiyorlar. Oysa onlar yüzen oy değil, onlar iktidara ve muhalefete küsmüş. Yüzen oy değil küsen oy onlar. Onların adresi de TDP. Çünkü TDP bir bölge partisi, bir mezhep, bir etnik köken partisi değildir. Türkiye Değişim Partisi inanç istismarı, Atatürk istismarı yapan bir parti değildir" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - İbrahim Çakmak/İHA)