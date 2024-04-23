TCG Nusret Müze Gemisi İzmir'de Ziyaretçilerini Ağırladı

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - TCG Nusret Müze Gemisi, Ege ve Akdeniz limanlarına yapılan ziyaretler kapsamında 22-23 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir'de ziyaretçilerini ağırladı. 7'den 70'e ziyaretçilerin yoğun ilgisi gösterdiği programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel faaliyeti olan Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun dinletisi de büyük beğeni topladı. Program kapsamında çocuklara da hediyeler verildi.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 18 Nisan – 8 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen TCG Nusret Müze Gemisi Liman Ziyaretleri devam ediyor. Çanakkale Deniz Savaşları'na büyük katkısı olan Kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak ve ziyaretçileri bilgilendirmek amacı ile asıl gemi planına birebir uygun olacak şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011 yılında inşa edildi. TCG Nusret Müze Gemisi, Ege ve Akdeniz limanlarına yapılan ziyaretler kapsamında 22-23 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir'de ziyaretçilerini ağırladı. İzmir'de 7'den 70'e ziyaretçilerin akınına uğrayan gemi yoğun ilgiyle karşılandı.

Program kapsamında gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, 7-8 Mart 1915 gecesi Çanakkale Boğazı'nda Çanakkale Nusret Mayın Harbi ve 18 Mart gecesi Çanakkale Deniz Savaşı'nı anlatan detaylı bir sunum izledi. Ardından ziyaretçiler, o dönemde askerlerin uyuduğu efrad mangası ve askerlerin yemek yediği, istirahat ettiği efrad salonu, revir, mutfak, zabitan salonu, süvari kamarası, gedikli zabiyan kamarası (dönemin astsubaylarına verilen isim) ve dümen evini gezerek bilgiler aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel faaliyeti olan Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu'nun dinletisine de çok sayıda vatandaş katıldı.

Modern seyir cihazları ile donatılmış olan yüzer müze gemi olarak da hizmet veren ve bu anlamda dünyada ilk ve tek olan gemiyi ziyaret eden çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hediyeler dağıtıldı.

"ÇOK DUYGULANDIK"

TCG Nusret Müze Gemisi'ni gezen bir ziyaretçi, "Gemiyi gezdik. Çok duygulandık. Çok güzel anılar kalmış. Bugün 23 Nisan. Çok mutluyuz çünkü çocuklarımızın bayramı. Okullarımızda da kutladık. Bugün Konak'ta da etkinliklere katıldık. Çok teşekkür ediyoruz bu kutlamaları bizim için hazırladıkları için" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gemiyi ailesi ile ziyaret eden bir çocuk ise "23 Nisan çok güzel oldu çünkü çok eğlendik. Çok heyecanlıydık. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNİ DAHA İYİ ANLIYOR"

Kızı ile birlikte gemiyi ziyaret eden bir yurttaş ise "Kızımız için çok güzel oluyor böyle programlar. Günün anlam ve önemini daha da iyi anlıyor, yaşıyor ve birebir görebiliyor. O yüzden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZA DERS NİTELİĞİNDE BİR GEZİ"

Ailesi ile birlikte gemiyi ziyaret eden bir diğer vatandaş ise "Çocuklarımız tarihi öğrensin diye zaten gezdirmeye geldik. Onlar da gördü askerleri ve o zamanki durumlarda neler yaşadıklarını. Şimdi onlara ders olmaları niteliğinde geziyoruz" dedi.

Bir diğer yurttaş da "Çok güzel bir aktivite olmuş. Planladığımız bir organizasyon değildi. Kuzenimle gezerken denk geldik düzenleyenlere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bize yeniden bu vatanın güzelliklerini hatırlattılar. Çocukluğumuzdaki bildiğimiz marşları farkında olmadan tekrar söyler olduk. Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz herkese" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş da "Burada olmak çok güzel. Çok gurur verici. Umarım yakında Türkiye için her şey güzel olur" diye konuştu.

NUSRET MAYIN GEMİSİ HAKKINDA BİLGİ

T.C Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Nusret Mayın Gemisi'ne ilişkin şu bilgiler verildi:

"Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi, Dünya Harp Tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, Kahraman NUSRET Mayın Gemisi'ne aittir. Kahraman Nusret Mayın gemisi 1910 yılında Almanya'ya sipariş edilerek 1913 yılına doğru Osmanlı Donanması hizmetine girmiştir. Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Savaşlarında tesis ettiği mayın hatları ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi, 8 Mart 1915 sabahı büyük bir gizlilik içerisinde Erenköy Koyu önlerinde sahile paralel olarak 26 mayın dökerek, yeni bir mayın hattı meydana getirmiştir. 18 Mart 1915 sabahı saat 10.00'dan itibaren Müttefik Donanması, Boğazı zorlamaya başlamıştır. Türk kıyı bataryalarından açılan topçu ateşi sonucu manevra yapma ihtiyacını hisseden Müttefik donanmaya ait gemiler, Nusret mayın gemisi tarafından dökülen mayınlara çarpmış, İngiliz Donanmasına ait Ocean ve Irresisitble zırhlıları ile Fransız Donanmasına ait Bouvet zırhlısı batmıştır. Ayrıca Müttefik Donanma'ya ait Gaulois, Suffren ve Inflexible zırhlıları ağır hasar almış, birçok zırhlı de çeşitli yaralar almıştır."

TCG Nusret tarafından deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Türk Deniz tarihi hakkında farkındalık yaratılması amacıyla liman ziyaretleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 29 Nisan 24 Haziran 2023 tarihleri arasında Marmara ve Karadeniz limanlarına istinaden liman ziyaretleri gerçekleştirildi, 50 bin 40 kişi tarafından gemi ziyaret edildi.

Bu yıl ise 18 Nisan-8 Haziran 2024 tarihleri arasında TCG Nusret tarafından Ege ve Akdeniz limanlarına toplam 51 gün süre ile 18 farklı limana 22 gün boyunca düzenlenecek ziyaretlerin programı ise şöyle:

Kuşadası - 26 Nisan 2024

Bodrum - 28 Nisan 2024

Aksaz - 1 Mayıs 2024

Kaş - 3 Mayıs 2024

Alanya - 6 Mayıs 2024

Kıbrıs/Gime 9-10 Mayıs 2024

Mersin - 13-14 Mayıs 2024

İskenderun – 16 Mayıs 2024

Silifke (Taşucu) - 19 Mayıs 2024

Anamur – 21 Mayıs 2024

Antalya - 24-25 Mayıs 2024

Fethiye - 28 Mayıs 2024

Marmaris - 30 Mayıs 2024

Milas (Güllük) - 2 Haziran 2024

Çeşme - 5 Haziran 2024

Ayvalık - 7 Haziran 2024