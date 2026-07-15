İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılap Meydanı'na "tabutta yatan Trump" afişi asıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "siyah tabut içinde yattığı"nın resmedildiği bir afiş asıldı.

Başkentin en önemli noktası konumundaki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende kullanılan ve halkın üzerine tebeşirle yazı yazdığı siyah renkli beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken, ABD Başkanı Trump temsili olarak bu tabutun içinde gösteriliyor.

Tabut olarak tasvir edilen duvarların üzerinde ise "Biz Trump'ı öldüreceğiz" ve "Trump'a ölüm" sloganları yer aldı.