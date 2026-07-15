100 milyon dolarlık dev müzayede! Shakira kostümü ve Messi forması satışta

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından futbolseverleri heyecanlandıracak özel bir açık artırma düzenleniyor. Dünyanın önde gelen müzayede evi Christie's ile uluslararası yardım kuruluşu Global Citizen iş birliğinde gerçekleştirilecek çevrim içi müzayedede, Lionel Messi'nin imzaladığı Arjantin Milli Takımı forması ve Shakira'nın Dünya Kupası etkinliklerinde giydiği kostüm dahil birçok özel hatıra eşyası satışa sunulacak.

Organizatörler, açık artırmadan elde edilecek gelirle FIFA Global Citizen Education Fund için 100 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Fon, dünya genelindeki çocukların kaliteli eğitime ve futbola erişimini artırmayı amaçlayan projelere destek sağlayacak.

Messi'nin İmzalı Forması En Çok İlgi Gören Parçalardan Biri

Müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri, Arjantin Milli Takımı'nın yıldız kaptanı Lionel Messi tarafından imzalanan forma olacak. Turnuvada gol krallığı yarışında zirvede yer alan Messi'nin imzalı formasının, koleksiyonerler arasında büyük ilgi görmesi ve rekor teklifler alması bekleniyor.

Açık artırmanın 22 Temmuz'da başlamasıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunları, bu özel parçaya sahip olabilmek için kıyasıya bir rekabete girecek.

ABD Milli Takımı'nın İmzalı Forması da Satışta

Müzayedede yalnızca Messi'nin forması yer almayacak. Son 16 turunda turnuvaya veda eden ABD Milli Takımı'nın tüm futbolcuları tarafından imzalanan forma da çevrim içi açık artırmada alıcılarını bekleyecek.

Shakira'nın Kostümü Koleksiyoncularla Buluşacak

Etkinliğin en dikkat çekici parçalarından biri de Kolombiyalı dünya yıldızı Shakira'nın kostümü olacak. Sanatçının "Dai Dai" müzik videosunda giydiği kostümün yanı sıra, Dünya Kupası finalindeki tarihi devre arası gösterisinde kullanılan bazı sahne eşyalarının da satışa çıkarılacağı açıklandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Global Citizen Dünya Kupası Devre Arası Gösterisi, Madonna, BTS ve Justin Bieber gibi dünyaca ünlü isimleri bir araya getirerek büyük ilgi görmüştü. Christie's, gösteride kullanılan bazı özel sahne ekipmanlarının da ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu.

Maç Topları da Açık Artırmada Yer Alacak

Futbol koleksiyoncularını sevindirecek bir diğer gelişme ise turnuvada kullanılan resmi maç topları oldu. Dünya Kupası'nın açılış sürecindeki ilk üç karşılaşmada kullanılan maç topları da açık artırmaya dahil edilecek.

Organizatörler, önümüzdeki günlerde satış listesine yeni ve özel koleksiyon parçalarının ekleneceğini belirtti.

Gelir Çocukların Eğitimi İçin Kullanılacak

Christie's tarafından yapılan açıklamada, açık artırmadan elde edilecek tüm gelirin FIFA Global Citizen Education Fund kapsamında değerlendirileceği vurgulandı. Fonun amacı, dünya genelindeki çocukların kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak, futbolun gelişimini desteklemek ve kapsayıcı eğitim programlarına yatırım yapmak olarak açıklandı.

Açık Artırma 29 Temmuz'da Sona Erecek

Çevrim içi gerçekleştirilecek müzayede 22 Temmuz'da başlayacak ve 7 gün sürecek. Futbol tarihine damga vuran özel hatıra eşyalarını koleksiyonlarına katmak isteyenler, 29 Temmuz tarihine kadar teklif verebilecek. Organizatörler, önümüzdeki günlerde satış listesine eklenecek yeni parçaların da kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.