Batman'da etçil çekirge görüntülendi
Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar tarafından etçil çekirge görüntülendi. Doğa gezintisi sırasında ağaç yapraklarını yiyen iri çekirge, cep telefonuyla kaydedildi.
Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar tarafından etçil çekirge görüntülendi.
Gercüş ilçesinde Yalçın Yıldız ve Cemal Kapar, doğa gezintisi sırasında etçil çekirgenin ağacın yapraklarını yerken görüntüledi. İri boyutuyla dikkat çeken bu çekirgenin, genellikle böcekler ve küçük hayvanlarla beslendiği biliniyordu. Ağacın yapraklarını iştahla yiyen dev çekirgeyi cep telefonlarıyla kaydeden ikili, şaşkınlıklarını gizleyemedi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı