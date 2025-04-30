TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu... İletişim Başkanlığı Daire Başkanı Ayan: "Ana Noktamız Kurumdaki Yapay Zeka Okuryazarlığını Geliştirmek"

(TBMM) - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan İletişim Başkanlığı Daire Başkanı Buğra Ayan, başkanlık bünyesinde yapay zeka birimi kurulduğunu belirterek, CİMER dahil pek çok birimde yapay zekadan faydalandıklarını ifade etti. Ayan, "Ana noktamız şu; kurumdaki yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek" dedi. Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ise haberin yayın aşamasına kadar yapay zekanın kullanıldığını ancak haberi yayına verme konusunda yetkinin her zaman çalışanlarda olduğunu söyledi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Komisyon Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı. Komisyonda, İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı temsilcileri sunum yaptı. Komisyon Başkanı Dönmez, oturumda iletişim alanında yapay zeka kullanımının ele alınacağını belirtti. Dönmez, 8 Mayıs Perşembe günü Ulusal Veriden Karara Yapay Zeka Zirvesi ile komisyon çalışmalarını sonlandıracaklarını belirtti.

"Ana noktamız kurumdaki yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek"

İlk sunumu yapan İletişim Başkanlığı Daire Başkanı Buğra Ayan, birkaç ay önce yapay zeka birimi kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

"İletişim Başkanlığı çok dinamik bir kurum. Bu çalışmalara da yapay zekayı nasıl entegre edebileceğimizi değerlendiriyoruz. CİMER'de okuyucularımız var. CİMER eğitim asistanı oluşturarak yapay zeka ile CİMER başvuruları oluşturdu. Orada okuyucunun yazdığı mesajı yapay zeka ile değerlendiriyoruz. Bir süre sonra kendisi yanıtlayacak aşamaya geleceğini umuyoruz. Dezenformasyon konusunda bültenlerimizi yükleyerek sorulan sorulara bültene bakarak cevap veren bir araç tasarladık. Haber takip sistemi geliştirdik. Burada çoklu yapay zeka ajanı teknolojisini kullandık. Birim birim eğitimler veriyoruz. Ayrıca kişiselleşmiş sınavlar yapıyoruz. Bunu şu anda her birime özel olarak sürdürüyoruz."

Yapay zekanın 'manşet uygulaması' ile dünyadaki pek çok gazetedeki haberleri ayırarak Türkçeleştirdiğini, kişisel ilgi alanına göre tarama sonucu oluşturduğunu ifade eden Ayan, yurt dışında yaşayan ailelerin çocuklarının Türkçe öğrenmeleri için de yapay zekayı kullandıklarını belirtti. Kurumda genel bir dönüşüm yaptıklarını belirten Ayan, "Ana noktamız şu; kurumdaki yapay zeka okuryazarlığını geliştirmek" dedi.

Komisyon Başkanı Dönmez, "Haber sitelerinin sayısı sosyal medyaya göre az. Bunları takip etmek zor ancak oraya özgü bir çalışmanız var mı" sorusuna yanıt veren Ayan, "Dezenformasyonla mücadelede kullandığımız araç ile sosyal medyada yayılan içerik farklı araçlar. Bunun verisi bize aktarılıyor, biz de yapay zeka destekli bir asistana aktarıyoruz. Yapay zekanın bir şeyi bilme ihtimali yüzde 100 değil o yüzden son kontrolü uzmanlar yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Biz kararın her zaman insanda kalması gerektiğini düşünüyoruz"

Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, şunları söyledi:

"Habercilikte yapay zeka pek çok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İhbar süreçlerinden haberin yazımı, kontrol edilmesinde iyileştirmeye katkı sağlamaktadır. Hız ve kolaylık anlaında bizim içeriklerimizi desteklemektedir. Haberlerin farklı dillerde doğru bir şekilde hazırlanması da yapay zeka ile mümkün. Görsel tarama teknolojileri de arşivleme ve analiz etme süreçlerimize destek oluyor. Böylece dijital içerik üretiminde kapsamlı bir iyileşme ile karlılaşıyoruz. Haber yazıldıktan sonra da dil hataları en aza indiriliyor. Kaynak doğrulaması da yapılarak güvenilir içerik üretimi kolaylaştırılıyor. Yanlış bilgiler içerik taraması ile erken aşamada tespit ediliyor. Kullanıcıların haber ile etkileşim kurduğu yeni nesil habercilik de kullanılmış oluyor.

Yapay zeka kullanımındaki kritik hususlardan birisi insan kontrolü. Biz kararın her zaman insanda kalması gerektiğini düşünüyoruz. Telif hakları ve veri gizliliği de ihmal edilmemesi gereken unsurların başında geliyor. Bununla ilgili siber güvenlik, güncelleme, eğitim ve adaptasyon aşamalarını önemsiyoruz. Anadolu Ajansı doğru ve hızlı haber üretirken haber yazım asistanı, haber tespit asistanı uygulamalarımız mevcut. Buradaki en önemli konu haberi yayına verme konusunda yetkinin çalışanlarımız olmasıdır."

Yapay zekanın yaptığı bir işi eskiden en az 3-4 kişinin yaptığını belirten Peru, her haberde 20-25 dakikalık bir süre kazandırdığını belirtti. Yapay zeka muhabirlerini kullanan ilk kuruluşlar arasında yer aldıklarını belirten Peru, "Podcast konusunda, haber analizinde de kullanım sağlıyoruz. Anadolu Ajansı'nın öncülüğünü güçlendirmek için AA Teknoloji A.Ş.'yi kurduk. Yapay zekayı sadece kullanan değil üreten bir vizyonda hareket ediyoruz" diye konuştu.