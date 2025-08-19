Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

Ankara'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen M.E.F., Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde otomobilini yaktı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilen M.E.F. gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobiliyle Mersin'den gelen M.E.F., TBMM önünde "Toros" marka beyaz otomobilini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Ağustos 2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

ŞEHİT CENAZESİNİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞMIŞ

TBMM önünde otomobilini yakan Mehmet Emin F.'nin (57), Mersin'de 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

"CİNALİ GRUBU" ADLI SUÇ ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTILI

Şüphelinin ayrıca 2007 yılında Mersin ve yakın çevresinde 'Cinali Grubu' olarak bilinen Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu belirlendi. 2025 yılında Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı da ortaya çıkan şüphelinin, hırsızlık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, güveni kötüye kullanma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından kaydı olduğu ve 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak kaldığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TBMM önünde yakılan beyaz Toros'la ilgili "Genel güvenliği kastan tehlikeye sokmak" suçundan resen soruşturma başlattı.

ÖTV İNDİRİMİ ÇIKMADI DİYE ARACI YAKMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şahsın 16 farklı suçtan kaydının olduğunu belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 08.55'te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin'de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

2018'DE DE ARAÇ YAKMIŞ

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."