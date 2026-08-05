Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM Komisyonunda Kabul Edildi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, şehit olanların anne ve babalarına asgari gelir güvencesi getirilmesi, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödemenin artırılması öngörülüyor. Teklifte ayrıca, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar tanınması ile vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırının 41'den 55'e yükseltilmesi öngörülüyor.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti ve MHP'nin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik TBMM Başkanlığı'na sunduğu dokuz maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 72'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle kapsama ilişkin sınırlamaların kaldırılması ve şehit olanların anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretin altında olmamasının yasal güvence altına alınması öngörülüyor.

5434 sayılı Kanun'un ek 77'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödemenin artırılması öngörülüyor. Buna göre, net asgari ücretin iki katı olarak uygulanan ek ödemenin net asgari ücretin iki buçuk katına çıkarılması amaçlanıyor.

ERBAŞ, ER, GÜVENLİK KORUCUSU VE SİVİLLERİN AYLIKLARININ ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, vazife malulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarının artırılması öngörülüyor.

Düzenlemeye göre, bu kişilerin vazife malullüğü aylıklarının eğitim durumuna göre yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Dört yıllık yükseköğrenim mezunları için 8'inci derecenin birinci kademesinin, diğerleri için ise en az 10'uncu derecenin birinci kademesinin esas alınması öngörülüyor. Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunlarına uygulanan esasların geçerli olması ve dördüncü dereceye yükselenlerin 2 bin 100 ile 3 bin 600 arasında değişen ek gösterge rakamlarından yararlandırılması öngörülüyor.

Maddeye eklenen yeni hükümle, bu kapsamdaki hak sahiplerine bağlanacak toplam aylık için yasal taban getirilmesi öngörülüyor. Buna göre aylıkların, 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarın altına düşmemesi ve oluşacak farkın Hazine tarafından karşılanması öngörülüyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANIP MALUL SAYILMAYANLARIN KAPSAMA ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

3713 sayılı Kanun'un ek 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, terör eylemleri nedeniyle yaralanmasına rağmen malul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosunun güncellenmesi ve bağlanan aylıkların artırılması öngörülüyor. Bu kişilerin, 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere tanınan sosyal ve özlük haklarından yararlandırılması da öngörülüyor.

Kanuna eklenen geçici maddeyle ise terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucularına aylık bağlanması öngörülüyor.

Düzenleme kapsamında, ateşli silah mermisi, şarapnel, el yapımı patlayıcı, mayın, havan, roket, el bombası gibi mühimmat nedeniyle oluşan yaralanmalar ile patlama basıncı, termal etki ve terör örgütü mensuplarının kesici, delici ve ezici saldırıları sonucu meydana gelen yaralanmaların kapsama alınması öngörülüyor.

Hak sahipliği için yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olması ve mevcut sağlık durumu ile olay arasındaki illiyet bağının, en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartı aranması öngörülüyor.

Bu şartları taşıyanlara 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması, ayrıca 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere tanınan sosyal ve özlük haklarından yararlandırılmaları öngörülüyor. Düzenlemenin, kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için de bir defaya mahsus uygulanması ve başvuruların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması öngörülüyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 18'inci maddesinde yapılan değişiklikle, vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene edilme yaş sınırının 41'den 55'e çıkarılması öngörülüyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME DE ÖNGÖRÜLÜYOR

7082 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayan kişilere 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve bu aylıklara 5454 sayılı Kanun kapsamında ek ödeme yapılması öngörülüyor.

YENİ PARTİLİ GENÇ: GAZİLİK STATÜSÜ KANUNDA AÇIKÇA TANIMLANMALI

YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, teklifin görüşmeleri sırasında, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan personele bağlanacak aylığın yetersiz olduğunu savundu. Genç, madde kapsamında öngörülen aylığın 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden hesaplandığını ve mevcut memur aylık katsayısıyla yaklaşık 26 bin 996 liraya karşılık geldiğini belirterek, bu tutarın 28 bin 75 lira olan net asgari ücretin altında kaldığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'ün teklifi açıklarken "Gazilik unvanı veriyoruz" ifadelerini kullandığını hatırlatan Genç, kanun metninde "Onur Gazisi" ya da başka bir resmi statünün açıkça tanımlanmadığını ifade etti. Genç, "Gazinin istediği yalnızca bir ödeme değildir. Devlet tarafından açıkça tanınan bir statü ve eşit özlük hakkıdır. 'Gazi sayılacak' sözü, kanunda açık bir statü hükmünün yerini tutmaz. Unvanın adı, kapsamı ve sağladığı haklar yoruma bırakılmadan kanun metninde yazılmalıdır" dedi.

AKAR: TEKLİFİN ÖTESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Kanun teklifinin komisyonda kabulünün ardından konuşan Komisyon Başkanı Hulusi Akar, "Daha iyiye gitmesi için ne yapabilirsek bunları yapmak için gayret ediyoruz. Evet, memleketimizin, milletimizin ve de devletimizin imkanları nispetinde... Yani gönül çok şeyler istiyor. Fakat belli bir noktadan sonra bazı kısıtlar bizleri durduruyor. Fakat biz burada durmayacağız. Bu teklifin ötesinde de çalışmalarımızı biz komisyon olarak sürdüreceğiz. Arkadaşlarımızla beraber irtibatımızı sürdüreceğiz. Muhalefetle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hayatlarını daha da iyiye götürmek için gece gündüz demeden, azimle çalışmayı sürdüreceğiz. Ben bu konuda emekleri geçen, duygularıyla, görüşleriyle, konuşmalarıyla katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Kanun teklifi, Genel Kurul'da onaylanmak suretiyle kanunlaşacak ve şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak" dedi.

Öte yandan, komisyonca kabul edilen kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü TBMM Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.