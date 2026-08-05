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Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM Komisyonunda Kabul Edildi

Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Kapsamlı Düzenleme TBMM Komisyonunda Kabul Edildi
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TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, şehit olanların anne ve babalarına asgari gelir güvencesi getirilmesi, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödemenin artırılması öngörülüyor. Teklifte ayrıca, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar tanınması ile vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırının 41'den 55'e yükseltilmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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