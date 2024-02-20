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TBMM KEFEK Üyeleri Berlin'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

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TBMM KEFEK üyeleri, Almanya'ya yaptıkları ziyaret kapsamında Berlin'de başarılı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. KEFEK Başkanı Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıllık, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün katıldığı toplantıda, iş insanları da çalışmalarından örnekler verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) üyeleri, Almanya'ya yaptıkları ziyaret kapsamında Berlin'de başarılı Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Berlin Büyükelçiliğindeki toplantıya, KEFEK Başkanı Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yıllık, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün katıldı.

KEFEK Başkanı Erdoğan, bu kadar başarılı iş insanını bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, daha çok Almanya'daki iş insanlarının düşünce ve taleplerini dinlemek istediklerini söyledi.

Almanya'daki temasları çerçevesinde ilgili komisyonlarla da görüşme yaptıklarını aktaran Erdoğan, bu görüşmelerde faydalı bilgi alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Soru cevaplı geçen toplantıda, iş insanları da çalışmalarından örnekler verdi.

Büyükelçi Ahmet Başar Şen de verimli toplantı olduğunu belirterek, katılımcılara ve heyete teşekkür etti.

KEFEK heyeti, Alman Federal Meclisi Aile İşleri, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Komisyonu ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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