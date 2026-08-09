TBMM'de Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu. Teklife ilkesel bir itirazlarının olmadığını belirten Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifin ne getirdiğinin değil getirmediklerinin konuşulması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesi, malul sayılmayan gazilere aylık ve sosyal haklar, bakıma muhtaç gazilere evde bakım desteği ile 15 Temmuz gazileri, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren 289 sıra sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifi desteklediklerini ve bu nedenle muhalefet şerhi hazırlamadıklarını kaydederek, buna gerekçe olarak teklifin amacına ve düzenlemelerine ilkesel bir itirazlarının bulunmamasını gösterdi.

Şehitlerin anne ve babaları, gaziler, vazife ve harp malulleri ile bunların hak sahipleri lehine getirilen her iyileştirmenin geciktirilmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, devlet adına üstün fedakarlık göstermiş insanlara borç ödemenin siyasi kimliklerin ötesinde herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Bir hakkın değerinin yalnızca kağıt üzerinde tanınmış olmasına bağlı olmadığını belirten Özdağ, "Ancak bir hakkın değeri yalnızca kağıt üzerinde tanınmış olmasına değil kapsamının tutarlılığında, sürekliliğinde ve fiilen kullanılabilirliğinde ortaya çıkar. Bugün burada teklifin ne getirdiğini değil getirmediklerini, tanıdığı hakkı hangi gruplardan esirgediğini ve tanıdığı hakkı hangi usul engelleriyle fiilen kullanılamaz hale getirme riski taşıdığını konuşmak istiyorum" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ UZ: "BU İNSANLAR BAYRAĞA RENK VERENLER KERVANINA KATILANLARDIR"

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, gazilere verilecek her bir imkanın ve şehit ailelerine tanınacak her bir hakkın yanında durduklarını ifade etti. Şehit yakınları ve gazilerin millet ile vatan için gösterdiği fedakarlıklara vurgu yapan Uz, ilgili kesimlerin ve derneklerin komisyon sürecinin dışında tutulmasını eleştirdi. Gazilerin, vazife malullerinin, terörle mücadele gazilerinin, 15 Temmuz gazilerinin, şehit ailelerinin ve ilgili derneklerin ayrı ayrı dinlenmesi gerektiğini belirten Uz, şu ifadeleri kullandı:

"Teklifin muhatabı kim? Şehit yakınları ve gaziler ne yaptı? Bu insanlar bayrağa renk verenler kervanına katılanlardır, bu insanlar toprağı kanlarıyla sulayanlardır. Ne yaptı bu insanlar? Ülke bölünmesin, vatan emperyalistlerin uydusu olmasın, Türk'ün ve Kürt'ün kanını teröristler akıtmasın diye mermiye göğüs, bombaya omuz, mayına bacak veren insanlardır. Gaziler, vazife malulleri, terörle mücadele gazileri, 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri ve ilgili dernekler ayrı ayrı dinlenmesi gerekirken kapının dışında bırakılmışlardır."

CHP'Lİ BECAN: "TEKLİF, YILLARDIR PARÇA PARÇA ÖIKARILAN DÜZENLEMELERİN YENİSİDİR"

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, düzenlemelerin tamamına karşı çıkmayacaklarını vurgulayarak, şehit aileleri ve gazilerin yaşamını kolaylaştıracak her adımı desteklemenin Meclis'in ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Teklifin yıllardır biriken adaletsizlikleri ortadan kaldırıp kaldırmadığı, şehit yakınları ile gazilerin tamamını kapsayıp kapsamadığı ve devletin vefa borcunu ödeyip ödemediği sorularını soran Becan, bu sorulara verilen cevabın ne yazık ki "Hayır" olduğunu dile getirdi. Becan, teklife ilişkin, "Çünkü bugün önümüzde duran teklif, yıllardır parça parça çıkarılan düzenlemelerin bir yenisidir. Sorunların özüne inmeyen, hak sahipleri arasında ayrımı sürdüren, bazı mağduriyetleri giderirken çok daha büyük mağduriyetleri görmezden gelen eksik bir düzenlemedir" eleştirisinde bulundu.

DEM PARTİLİ VARLI: "KÜRT HALKININ VARLIĞI, EŞİTLİK TALEBİ VE ONURLU BARIŞ İSTEĞİ HEP YANKILANDI"

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı ise demokratik ve toplumsal barış sürecinin yalnızca Türkiye halklarını değil, komşu halkları, bölgeyi ve geleceği doğrudan etkileyen tarihsel bir dönemin inşasına gidilen yolun başlangıcı olduğunu ifade etti.

İki yıldır bu süreç üzerinde çok şey söylendiğini, farklı değerlendirmeler ve kaygıların dile getirildiğini belirten Varlı, bugünü anlamak için yüz yılı aşkın süredir bu coğrafyada yaşananlara, verilen mücadelelere, barış arayışına ve birlikte yaşam iradesine bakılması gerektiğini vurguladı. Meclis çatısı altında yıllardır aynı acıların, taleplerin ve sorunların defalarca konuşulduğunu, ciltler dolusu konuşmalar yapılıp çözüm önerileri sunulduğunu ifade eden Varlı, "Bütün bu tartışmaların ortak noktasında Kürt halkının varlığı, eşitlik talebi ve onurlu barış isteği hep yankılandı. Bu sesin farklı kesimlerle buluşması çoğu zaman engellendi. Bu engeller yılların mücadelesi ve bilinciyle bugün aşılmaya başlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'un 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimin kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA