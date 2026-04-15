TBMM Genel Kurulu... CHP'li Suiçmez: "Milli Eğitim Bakanı, Siz ve Hükümetiniz Bu Katliamın En Büyük Sorumlularından Birisiniz"

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Kahramanmaraş'taki ortaokulda silahlı saldırıya ilişkin, "Sayın Milli Eğitim Bakanı, siz ve hükümetiniz bu katliamın en büyük sorumlularından birisiniz. Bu çocuklar yirmi üç yıllık iktidarınızda sizin eğitim politikalarınızla büyüdüler, şimdi dönüp eserinize bir bakın. Okul girişlerindeki güvenlik ihtiyacını yıllardır ifade ediyoruz. Genel Başkanımız daha yeni 65 bin güvenlik görevlisinin okullarda istihdam edilmesi gerektiğini belirtti. Hadi bir öğün ücretsiz yemek vermediniz, hadi okullardaki hijyeni sağlamadınız. Güvenlik görevlisi de mi istihdam edemediniz" dedi.



TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam ediliyor.

Türkkan: "Herkesin belinde kovboy gibi birer silah"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kanun teklifinin 13'üncü maddesi üzerine söz aldı. Türkkan, Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısına ilişkin konuştu. Türkkan, "Gruba mafya dizilerinin oyuncularını çağırıp alkışlamakla bu sorun çözülmez, mümkün değil, çocuklara kötü örnek olur o. Belki popülaritesinden faydalanmak adına siyaseten size bir şeyler kazandırır ama o çocuklara da bir hedef gösteriyorsunuz, bir yol çiziyorsunuz" dedi.

Mafya-şiddet kültürünü "umutsuz gençlere bir kariyer alanı gibi gösteren" dizilerden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Türkkan, şunları söyledi:

"O dizileri teşvik etmek değil, o dizilerde oynayanları kahraman gibi karşılamak değil, o dizilerde oynayanları telefonla tebrik etmek değil; aksine, bu dizileri bu televizyonlardan kaldırmaktır esas olan. Onun için diyorum ki önce bir yüzleşin, bir samimiyet testinden kendinizi geçirin. Komisyon tabii ki kurulur, tabii ki konuşulur, raporlar yazılır ama netice alamadıktan sonra milletin gazını almaktan başka hiçbir işe yaramaz bu. O da bundan sonraki meselenin bir daha karşımıza gelmesi için tetikleme olur. Herkesin belinde kovboy gibi birer silah. Ne oluyor ya, ne oluyor? Sağ olsun, RTÜK sayesinde de diziler her akşam atış talimi veriyor adeta. Çocuklar bunlardan özeniyor ya, bunu bir kariyer planı olarak ellerine alıyor; tüm kanallara sirayet etmiş. Bu bir devlet için alarm değilse nedir?"

Suiçmez: "Mesele tam olarak siyasi bir meseledir"

Kanun teklifinin 14'üncü maddesi üzerine söz alan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin konuştu. "Kürsüye Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan katliamın dehşeti ve üzüntüsü içerisinde çıkıyorum. Sadece üzgün değilim, aynı zamanda çok öfkeliyim" diyen Suiçmez, şöyle konuştu:

"Bu eğitim sistemimizin, güvenlik zafiyetimizin ve çocuklarımızı korumadaki aczin kanlı bir sonucudur. Birçok milletvekili 'Mesele siyaset üstü.' dedi. Ben tam tersini söylüyorum: Mesele tam olarak siyasi bir meseledir, siyaseten sorumlu olanlar hesap vermelidir. Sayın

"Bakan o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır, durmamalıdır"

Aileler suçlu, sosyal medya suçlu, dış mihraklar suçlu ama hiçbir zaman siz suçlu değilsiniz. Oysa asıl suçlu, çocukları koruyamayan, okulları silahsızlaştıramayan, öğretmenleri değersizleştiren, velileri çaresiz bırakan bu iktidarın ta kendisidir. Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir. Okullarda güvenlik personeli bulundurulması talebimizi görmezden gelen Milli Eğitim Bakanını istifaya davet ediyorum. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır, durmamalıdır. Bağımsız bir komisyon kurulmalıdır; okullara acil güvenlik önlemleri alınmalı, silah erişimi sıkı denetlenmeli, psikolojik destek sistemleri güçlendirilmelidir. Eğitimde bilim ve akla dayalı bir sisteme geri dönülmelidir. Kahramanmaraş'taki masum çocuklar için, ölen öğretmenler için, yaralı yavrularımız için bu katliamın hesabı sorulmalıdır. Kurulmasına karar verilen komisyon, iktidarın hesap vermesini soğutmak için kurulacak bir komisyondan başka bir şey olmayacaktır. Bunun örneğini oy birliğiyle kurulan suça sürüklenen çocuklarla ilgili Komisyonda gördük. Oy birliğiyle kurulan Komisyonda taleplerimiz görmezden gelinmiş ve antidemokratik bir tutum izlenmiştir. Bu sefer böyle olmasına asla izin verilmemesi gerekmektedir."

Taşçı: "Çocukları yaşatamayan her politika yanlıştır"

Kanun teklifinin 14'üncü maddesi üzerine söz alan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da ortaokul saldırısını gündeme getirdi. "Acımızı, öfkemizi, kaygımızı izaha yeter sözcük var mıdır bilmiyorum, bulmakta zorlanıyorum. Korkunç bir gün, korkunç bir çağ" ifadesini kullanan Taşcı, şunları kaydetti:

"Şiddet, evet, dünyanın her yerinde yükseliyor, çocuk suçluluğu artıyor. Suçun niteliğinde, evet, küresel bir değişim var ve evet, bunları bir durum tespiti olarak kayda geçirebiliriz ama mazeret olarak ifade edemeyiz. Dün Şanlıurfa'da eşiğinden döndüğümüz, bugün Kahramanmaraş'ta bizi can evimizden vuran katliam, benzerleri başka ülkelerde de yaşanıyor diye anlaşılır hale hale gelmez. Hiçbir emsal, bizim çocuklarımızı, canları alınabilir kılmaz. Günün sonunda elimizde kalan çocuk cenazeleri oluyorsa, küçücük çocuk bedenlerini taşıyan tabutların altında ezilmek düşüyorsa payımıza, bütün doğruları sıfırlayacak kadar büyük bir yanlışın içindeyiz demektir. Çocukları yaşatamayan her politika yanlıştır. Çocukları koruyamayan her politika, bakan, bakanlık, iktidar başarısızdır. Bir katilin daha cesaret bulduğu her gün geç kalınmıştır. Şu dakikadan sonra Milli Eğitim, İçişleri ne söylese yürek soğutamaz, yaşanan kaybı telafi edemez ama bu trajedinin utancını yaşadığını gösterebilir, mahcubiyetini taşıdığını gösterebilir. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir, Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu siyasi değil, vicdani bir beklentidir. Zira, onların makamları da sıfatları da evlatlarımızın canlarından daha kıymetli değildir."

Esen: "Vuran çocuktu yani o tabancayı ateşleyendi ama o da çocuktu"

Teklifin 15'inci maddesi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen ise "Şöyle AK Parti sıralarına bakıyorum, Allah'tan arkada da vekiller yok ki emeklileri konuşurken ve dün yetiştirme yurdundaki çocukları konuşurken kahkahalar yine vardı, artık duymamaya çalışıyoruz, etkilenmemeye çalışıyoruz ve çok üzülüyorum, ülkemin iktidarının geldiği noktaya çok üzülüyorum. Allah'tan ön sıralarda dikkatle dinleyen kıymetli vekiller ve başkanlar var, Allah'tan. Şimdi, öncelikle ülkemize başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Çok üzgünüm çünkü 9 canımızı kaybettik. Evet, biri vuran çocuktu yani o tabancayı ateşleyendi ama o da çocuktu. Onun dışında da tam 36 yaralı var. Bunların içinde ağır yaralılar var, çocuklar var, öğretmenler var. Ben, öncelikle, Siverek ve Kahramanmaraş'a baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum" diye konuştu.

Kanun teklifinin 15'inci maddesinin de kabul edilmesinin ardından, 16-28'inci maddeleri kapsayan ikinci bölüme geçildi.

