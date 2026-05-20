TBMM'de AK Parti ve CHP arasında 'sata sata' tartışması

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidara yönelik eleştirilerilerde bulundu. Başarır, "Bakın, 25'inci yıl dönümünü kutlayacaklarmış yakın bir tarihte; sata sata kutluyorlar" ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu böyle küçümsenebilecek bir şey değil, yani bu olağanüstü bir şey, yani dünyada örneği çok az olan, neredeyse hiç yok yani, yirmi beş yıldır fasılasız iktidar olmak çok ama çok tarifi zor bir iş" diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek. Kanun teklifinin görüşmeleri öncesinde Adan, siyasi partilerin grup başkanvekillerine söz verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda alıkonulmasını gündeme getirdi. Özdağ, "İsrail, sen niye karışıyorsun Gazze'ye yardım etmeye gidenlere? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sen niçin kalkıp onlara müdahale ediyorsun? ve deniz sularında, uluslararası deniz sularında müdahale ediyorsun çünkü sen 1967 yılından beri Birleşmiş Milletlerin hiçbir kararını dinlemeyen, eşkıya, faşist ve de aynı zamanda soykırımcı bir devletsin; sen katil bir devletsin, katliamcı bir devletsin ve sapık bir din inancının tezahürüsünüz sizler" diye konuştu.

"NİYE KINIYORSUN, ANLAŞMALARI İPTAL ET"

Sumud Filosu üzerinden iktidarın Gazze politikasını eleştiren Özdağ, "Hani siz diyordunuz ya: 'Biz onlara her türlü yardımı yapıyoruz. Filistin'e yardım yapıyoruz, Gazzelilere yardım yapıyoruz.' Hadi gelin öyle kınamakla... Sayın Ömer Çelik'in 'Efendim, şiddetle kınıyorum.' Vallahi ben şeddeli kınıyorum o zaman. Ben muhalefetim, ben şeddeli kınıyorum, şeddeli kınıyorum, şeddeli kınıyorum ama kalkmış kınıyormuş. Niye kınıyorsun? Hadi gel. İsrail'le olan bütün anlaşmalarımızı; ekonomik anlaşmalarımızı, askeri anlaşmalarımızı, eğitim anlaşmalarımızı, kültürel anlaşmalarımızın tamamını iptal edin bakalım, göreyim sizi" dedi.

"GENÇLERİN KOMİSYONA İHTİYACI YOK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ise Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile yaptıkları Şanlıurfa ziyaretine ilişkin konuştu. Poyraz, "Özellikle iktidar partisi tarafından hani aylardır konuşuyoruz, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu. Komisyonuna kadar bugün iktidar, ülkeyi yönetme erkine sahip olan iktidar için Urfa'nın, Ceylanpınar'ın, Akçakale'nin, Mardin'in, Batman'ın, Hakkari'nin Yüksekova'nın, Şırnak'ın, İdil'in, Bismil'in, Gercüş'ün, buraların kalkınması için, oradaki gençlerin, Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan gençlerin, bu ülkeye emek vermiş ihtiyarlar da dahil olmak üzere hiçbirinin herhangi bir milli kardeşlik, dayanışma komisyonuna falan ihtiyacı yok. Sadece iktidarın ve yönettiği devletin şefkatine ihtiyacı var. Bunu yapmak için bir eşiğe ihtiyacımız yok sadece el uzatmak, duyarlı olmak gerekiyor. Etkili konuşmaya da gerek yok. Etkili dinlemek, belki sorunları çözmek için çok daha büyük bir güç" ifadesini kullandı.

"19 MAYIS, BİR MİLLETİN DİRİLİŞ DESTANININ BAŞLANGICIDIR"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yılına ilişkin, "19 Mayıs, küresel emperyalizmin kuşatmasına karşı şahlanan bir milletin diriliş destanının başlangıcıdır. 19 Mayıs, mahzun kalmış milletimizin miracı, esarete terk edilmek istenen mukadderatın yeniden yazılmasıdır. Samsun'da atılan o ilk adım 29 Ekim 1923'ün müjdesi, milli onurun dik duruşudur" dedi.

Akçay, "Vatanın bağrına dayanan hançeri söküp atan bu şuur, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. 19 Mayıs 1919'daki sarsılmaz irade, bugün de terörsüz Türkiye hedefimizle ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla dipdiri yaşamaktadır. Ekilmek istenen nifak tohumlarını yerle yeksan edecek yegane kudret bu milli diriliştir çünkü iyi bilinmelidir ki bu kutlu yürüyüşte yorgunluğa, yılgınlığa, tembelliğe, teslimiyete ve umutsuzluğa asla yer yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'ni zirveye taşıyacak olanlar çağın pusulasız rüzgarına kapılan bir yaprak değil, fırtınalara yön veren bir kaynak olan Türk gençliğidir" değerlendirmesinde bulundu.

"BU BAYRAM BARIŞA VESİLE OLSUN"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Türkiye'nin ihtiyacı olanın daha fazla çatışma değil, daha fazla demokrasi, hukuk ve toplumsal barış olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Biz DEM Parti olarak biliyoruz ki çözüm baskıda değil, diyalogda, eşitlikte ve demokratik siyasetin güçlenmesindedir" dedi.

Koçyiğit, "Tam da bu yüzden demokratik siyasette ısrarı sürdürüyoruz. Son olarak, bayram arifesindeyiz Sayın Başkan ve biliyoruz ki bayramda birçok insan ne yazık ki bayram sevincini yaşayamayacak, buruk girilecek bu bayramlara çünkü sofralar yoksul, insanlar sevdiklerine kavuşamayacaklar. Halihazırda bayram ikramiyesine bir zam bile yapılmadı mevcut durumda. Bu nedenle birçok insanın aslında bayram tadında bayram kutlayamayacağını biliyorum fakat her ne olursa olsun bayramların yeniye vesile olduğu umuduyla gerçekten bayramın ülkemize, halklarımıza barışı, eşitliği, özgürlüğü, mutluluğu, huzuru ve refahı getirmesini bütün içtenliğimle diliyorum. Bu bayram barışa vesile olsun" diye konuştu.

"SOFRASINDA ALKOL VAR DİYE 3 MİLYONLUK CEZA..."

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Genel Kurul'da yaptığı konuşmada hükümetin uyguladığı idari para cezalarını ve bazı kültürel yasakları eleştirdi. Başarır, Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan bir ÇAYKUR emeklisine sosyal medya paylaşımı nedeniyle yüksek miktarda ceza uygulanmak istendiğini öne sürerek, "Sofrasında alkol var diye 3 milyonluk ceza kesmek için soruşturma açılmış. Şükrü amca ne demiş? 'Bizim porsiyonlar büyümedi, hep küçüldü. Soframızda ejder meyvesi yok, manda yoğurdu yok. Sarayın şatafatını değil, emeklinin yoksulluğunu yüzlerine vuruyorum' demiş; aslında sebep bu" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uygulanan cezaların orantısız olduğunu kaydeden Başarır, Aydın'da kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan kişilere güvenmeyen bir yurttaşa para cezası kesildiğini, Nevşehir'de ise muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle yüksek ceza alan bir tır şoförünün intihar ettiğini ileri sürdü. Başarır, "Bir devlet milletine bu kadar hor davranabilir mi neyin cezasını kesiyorsunuz" diye sordu.

Başarır, konuşmasında ayrıca halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif adına sahnelenen bir tiyatro oyununa getirildiğini söylediği yasağı da eleştirdi. Mahzuni Şerif'in Türkiye'nin önemli sanatçılarından biri olduğunu belirten Başarır, "Sekiz yıldır sahnelenen oyun şimdi sakıncalı görülüyor. Ama ne yazık ki ülkeyi bu hale getirdiniz, işte, bir yasak daha. Belki ve 1967'de 'Yuh Yuh' eserini bugünler için yazmış Aşık Mahzuni Şerif, bu yasaklar için bu zihniyet için bu sansür için yazmış. Olmaz arkadaşlar, olmaz, bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın. Yasaklarla, baskıyla, zulümle hiçbir iktidar o koltukta, o koltuklarda oturamamış. Bakanlarını sustursa da bakanlarına basın yasağı verse de milletine ceza verse de sonunda o halk o iktidarı cezalandırmış, 'yuh' demiş, 'yuh' demiş" diye konuştu.

Başarır, iktidarı eleştirirken konuşmasının bir bölümünde "Bakın, 25'inci yıl dönümünü kutlayacaklarmış yakın bir tarihte; sata sata kutluyorlar" ifadesini kullandı. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ali Mahir Bey'in şu 'sata sata memleketi yirmi beş yıl yönetmişler' ifadesine geleceğim. 'Yirmi beş yılı kutlayacak mısınız?' dediniz. Doğrusu, memleketi kaç yıldır yönettiğimizin en iyi sizin farkında olmanız lazım çünkü bu, 'sata sata' falan olan bir iş değil, bu tek tek oy toplaya toplaya oluyor. Yirmi beş sene kapıları çalıyorsunuz, tek tek kendinizi anlatıyorsunuz ekranlarda, çarşıda, pazarda. Bu böyle küçümsenebilecek bir şey değil, yani bu olağanüstü bir şey, yani dünyada örneği çok az olan, neredeyse hiç yok yani, yirmi beş yıldır fasılasız iktidar olmak çok ama çok tarifi zor bir iş. Eğer siz bunu küçümsüyorsanız bence bize rey veren, bizi iktidara getiren vatandaşları küçümsüyorsunuz demektir" ifadesini kullandı.

Zengin'in sözleri üzerine konuşan Başarır, "19 Mayıs 1919'un ruhunda kurtarmak vardır, satmak yoktur. Saldırmak vardır, almak vardır, kurtarmak vardır, satmak yoktur. Bir daha söylüyorum: Bu tarih, önemli bir tarih, Milli Mücadele'nin başladığı tarih, Ata'mızın Samsun'a ayak bastığı tarih, kurtuluş mücadelesinin başladığı tarih. Bu tarihte bugüne kadar dikilen ormanları, ağaçları yok etmeye dair kararnameyi de bir zahmet bari bu tarihte yayınlamayın diyorum" dedi.

"İNSANLAR REYİNİ Mİ SATIYOR?"

Zengin de tekrar söz alarak, "AK Parti'ye 'sata sata' iktidar oldunuz' diyemezsiniz. Bu sadece bize değil, bak, bu ülkedeki insanlara da çok büyük bir haksızlık. İnsanlar reyini mi satıyor? Bu ülkedeki insanları neden bu kadar siz küçümsüyorsunuz, ben anlayamıyorum. Eğer bir cevap arıyorsanız kendi başarısızlığınıza cevap arayın, bak, başarısızlığınıza cevap arayın arkadaşım" şeklinde konuştu.

Başarır ve Zengin'in tartışmasının ardından konuşan Adan, 19 Mayıs'a ilişkin, "19 Mayıs, yaralı bir devin doğruluşu, bir milletin küllerinden doğuşudur. 19 Mayıs, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu destanı yazanları rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Kaynak: ANKA