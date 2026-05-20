Haberler

Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak


ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili dikkat çeken çıkışa imza attı. Trump, "Ben ne istesem, ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an başbakan olarak İsrail’e gitseydim aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail’e gitsem seçilebilirim." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin İsrail’deki popülaritesi hakkında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Netanyahu ile yakın bir ilişkisi olduğunu belirten Trump, "Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak, benim için iyi bir adam" diyerek İsrail Başbakanı üzerindeki nüfuzunu vurguladı. 

TRUMP: İSRAİL'DE ADAY OLSAM SEÇİLEBİLİRİM

Trump şunları söyledi: "Ben ne istesem, ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı başbakanı. Şu an başbakan olarak İsrail’e gitseydim aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail’e gitsem seçilebilirim.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI DERHAL AÇMAMIZ GEREKİYOR"

Ama kendisi savaş zamanı başbakanı bunu söylemek lazım. Orada bir cumhurbaşkanı var ve ona iyi davranmıyor.  Hürmüz Boğazı'nı derhal açmamız gerekiyor. Acelem yok, daha az kişinin ölmesini tercih ederim."

