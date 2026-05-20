Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde ADF isyancı grubunun silahlı saldırısında 17 sivil öldü, çok sayıda ev ateşe verildi.

???????Ulusal basındaki haberlere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri, Ituri eyaletine bağlı Mambasa bölgesindeki Babila-Babombi kasabasında sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Çok sayıda evi ateşe veren ADF üyelerinin saldırısında, ilk belirlemelere göre 17 sivil hayatını kaybetti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
