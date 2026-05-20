Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer gündemiyle ilgili konuştu. Ernest Muçi dışında anlaşmaya varılan iki oyuncuyu açıklayan Doğan, "Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz de bitti. Fatih Tekke karara verecek. A Takımda da oynayabilir, U19'da da...'' dedi.

  • Trabzonspor, Ernest Muçi'nin transfer opsiyonunu kullanarak Beşiktaş ile anlaştı.
  • Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferleri tamamlandı.
  • Kazeem Olaigbe'nin bonservisinin yarısı 3,5 milyon euro karşılığında Konyaspor'a satıldı ve ikinci satıştan %50 pay alınacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'daki canlı yayında transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

''MUÇI TRANSFERİYLE ALAKALI BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIK''

Transfer çalışmalarından bahseden Ertuğrul Doğan, "Transfer görüşmeleri yapılıyor, aşama kaydedilen yerler var. Belki de hepsini aynı anda açıklayacağız! Çok ciddi görüşmeler var. Ernest Muçi transferiyle alakalı Beşiktaş'la anlaştık. Opsiyon hakkını kullandık. Karakter olarak çok güzel bir insan. Trabzon şehrinde de mutlu. Her oyuncu Trabzon şehrinde mutlu olamıyor. Çok önemli maçlarda, çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu Avrupa'dan Trabzon'a getirmek çok zor bir iş! İlk tercihleri Trabzon olmuyor, bu da gerçek. Avrupa'da bu rakamlara böyle bir oyuncu alamazsın! Bu transferden iki takım da kazandı. Serdal Adalı da taksit konusunda yardımcı oldu, teşekkür ederim." dedi. 

''MALINOVSKYI, THIERRY KARADENİZ''

Gerçekleştirilen transferler hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz de bitti. Fatih Tekke karara verecek. A Takımda da oynayabilir, U19'da da... 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım.'' ifadelerini kullandı. 

AYRILACAK OYUNCULAR

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de yorumda bulunan Doğan, "Kazeem Olaigbe'nin bonservisinin yarısı 3,5 milyon euroya Konyaspor'da. İkinci satışından %50-%50 alacağız. Zaten oyuncun talipleri var. Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin talipleri var. John Lundstram'ın talipleri yok. Çok fazla kiralık oyuncumuz yok."

Cemre Yıldız
