TBMM Genel Kurulu... Bahadır Yenişehirlioğlu: Uluslararası Hukuku, İnsan Hak ve Hürriyetlerini En Güçlü Savunan Ülke Türkiye'dir

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bugün dünya üzerinde uluslararası hukuku, insan hak ve hürriyetlerini, vicdan ve merhameti en güçlü savunan ülke Türkiye'dir. Haklı olanın güçlü olduğu bir sistem için gayret gösteren, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek ezberleri bozan, tabuları yıkan ve dünyaya yeni bir ufuk kazandıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü görüşülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Kültürümüzü kaybedersek yok oluruz. Kimliğimizi, kişiliğimizi ve özgünlüğümüzü terk edersek niteliksiz yığınların bir parçası haline geliriz. Her alanda güçlü olabilmek ve güçlü kalabilmek için milli kültürümüze, kitaplarımıza ve medeniyetimize sahip çıkmak zorundayız. Kültürel yabancılaşmaya ve kültür emperyalizmine karşı yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir dille yeniden keşfetmeli ve ihya etmeliyiz.

AK Parti hükümetleri olarak 22 yılda oldukça anlamlı ve geniş kapsamlı bir kültür mirası koruma seferberliği başlatılmış, bu doğrultuda önemli adımlar atılmış, değerli proje ve hizmetler hayata geçirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerinin ağırladığı misafir sayısı ve müzelerdeki toplam eser miktarı bu noktadaki başarımızı ortaya koymaktadır. Gururla ibadete açtığımız Ayasofya Kebir-i Camii Şerifi'nin tarihinde ilk kez bütüncül projesi 2024 yılı içerisinde çıkarılmıştır. Fatih'in emanetinin olası risklere karşı korunma çalışmaları titizlikle devam etmektedir.

"Bizlere düşen kültür mirasımızı muhafaza etmektir"

Bugün bizlere düşen sorumluluk hassas bir dengeyi gözetmek, kültür mirasımızı muhafaza etmek, köklerimize sahip çıkmak, mazi ile ati arasında köprü kurmak, şanlı tarihimizle aramızı açmak isteyenlere karşı son derece uyanık olmak zorundayız. Kendi tarihine düşman bir nesil yetiştirmek isteyenlere karşı kadim tarihini tüm paydaşlarıyla bir gurur vesilesi olarak anılmaktadır. Bugün İslam'ın nuruyla aydınlanmış bu topraklara ekilen umut tohumlarının yeşerdiğine şahitlik ediyoruz. ve inanıyoruz ki filizlenen bu tohumlar kökü maziye, dalları atiye uzanan koca birer çınar olacak ve gölgesinde bütün insanlık huzur bulacaktır. Türkiye işte bu bağlılığın sayesinde 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek mücadele vermektedir. Mazlumlara umut olmaktadır. İsrail zalimliğinin planlarını bozmaktadır. Suriye'de tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Haktan ve hakikattan yana durmaktadır. Filistin'de vicdan ve merhamet kalesini muhafaza etmektedir.

"K anlı senaryoya en yüksek ses Türkiye'den çıkmıştır"

İsrail terörü bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışırken, Gazze kasabı Netanyahu soykırım motivasyonuyla kanlı eylemlerine devam ederken, siyonizm ile emperyalizmin ittifakı peş peşe savaş suçları işlerken bu kanlı senaryoya en yüksek ses Türkiye'den çıkmıştır. Bugün dünya üzerinde uluslararası hukuku, insan hak ve hürriyetlerini, vicdan ve merhameti en güçlü savunan ülke Türkiye'dir. Dünya güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir sistem için gayret gösteren, 'Dünya beşten büyüktür' diyerek ezberleri bozan, tabuları yıkan ve dünyaya bu anlamda yeni bir ufuk kazandıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim gayemiz asla şahıs değil, şahısta tecelli eden davanın ta kendisidir. Bu sebeple tarafımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafıdır."