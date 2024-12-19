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CHP'li Veli Ağbaba, TBMM'de gündüz kuşağı programlarını eleştirdi: Ahlaki çöküntü

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TBMM Genel Kurulu'nda gündüz kuşağı programları üzerine yapılan tartışmalarda CHP'li Veli Ağbaba, bu programların Türkiye'deki ahlaki çöküntü ve yoksulluğu temsil ettiğini savundu. AK Parti temsilcileri ise Ağbaba'nın üslubunu eleştirdi ve Meclis'te daha nezih bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 3. maddesi üzerine söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ülkede bir ahlaki çöküntü olduğunu söyleyerek gündüz kuşağı programlarında yaşanan tartışmaları örnek verdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"AHLAKİ ÇÖKÜNTÜYÜ BU PROGRAMLARDA GÖREBİLİRSİNİZ"

" Türkiye'de resmi her zaman bütçedeki rakamlara, istatistiklere bakarak anlayamazsınız. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın; ahlaksızlık, dolandırıcılık, katiller, hırsız, çocuk tecavüzü, aldatma, fuhuş, kadına şiddet var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı Müge Anlı, İçişleri Bakanı Esra Erol, Aile Bakanı Didem Arslan. Sizin yapamadığınız görevi onlar yapıyor. Bu programlarda ahlaki çöküntü açıkça göz önüne sererken yoksulluğu da görmemiz mümkün. Adam diyor ki, 'Kaynanama tüp fırlatacaktım, tüp pahalı diye vazgeçtim.' Bir adam çıkmış televizyona, diyor ki; 'Karım beni satıyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor' diyor."

"BU ÜSLUP BU ÇATIYA YAKIŞMIYOR"

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Ağbaba'nın ardından söz alarak Ağbaba'nın ifadelerini eleştirdi. Meclis'te temiz bir dil kullanılması gerektiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Hepimiz ortak bir konsensüs sağlamıştık nezih bir dil kullanacağımıza dair ama bazı şeyler vardır ki şüyuu vukuudan beterdir. Sayın hatibin bu şekilde kullandığı tabirler bu nezih Meclis çatısına uygun sözler, anlatım biçimi de değil. Seviyeyi düzeltmemiz gerekiyor. Şahsileştirmeyecektik konuşmalarımızı, nezaketi koruyacaktık ama ona tavsiyem daha kibar bir dil kullanmasıdır çünkü bu çatıya yakışmıyor bu üslup" diye konuştu.

"ÜLKENİN YARISINDAN ÇOĞU MÜGE ANLI'YI DİNLİYORSA BU BİR YOZLAŞMADIR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ağbaba'nın konuşmasına destek vererek Yenişehirlioğlu'nun temiz dil çağrısına katıldığını belirtti. Dil ve nezaketin önemli olduğunu ifade eden Başarır, buna rağmen bütçe görüşmeleri boyunca muhalefetin eleştirilerine tahammül olmadığını söyledi. Ağbaba'nın örneklerinin doğru olduğuna dikkat çeken Başarır, "Türkiye'de maalesef ki kurumların itibarı kalmamış. RTÜK Başkanı hangi diziye, programa ceza verse izleyicisi dört kat artıyor. Yargıda öyle skandal kararlar veriliyor ki insanlar yargıya bile güvenmiyor. Meclis'in itibarını korumak anlamında doğru tespitler. Ülkenin yarısından çoğu Müge Anlı'yı dinliyorsa bu bizim geldiğimiz noktayı gösterir, bu bir yozlaşmadır" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, TBMM'de gündüz kuşağı programlarını eleştirdi: Ahlaki çöküntü
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFA null:

akp liyim bu konuda chp ilk defa haklı bende rahatsızım çok,

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