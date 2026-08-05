Haberler

HÜDA PAR'dan 'Terörsüz Türkiye' teklifine imza

HÜDA PAR'dan 'Terörsüz Türkiye' teklifine imza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifine HÜDA PAR'ın dört milletvekili de imza attı. Teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından komisyonda ve Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

(TBMM) - AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza trafiği sürüyor. Teklife HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de imza attı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza süreci devam ediyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifine HÜDA PAR'ın dört milletvekili de imzacı oldu. Teklifte HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç imza veren milletvekilleri arasında yer aldı.

Teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından ilgili komisyonda ele alınması, daha sonra da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Kiminin tiki, kiminin ilgisi büyük
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi