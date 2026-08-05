Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

“I’m A Celebrity” programının sunucularından biri, partneriyle birlikte gerçekleştirdiği çekim sırasında zor anlar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ünlü sunucunun eteğinin hareket sırasında açılmasıyla yaşanan frikik anı dikkat çekti.

Sunucunun eteğinin ucunun topuğuna takılmasıyla yaşanan beklenmedik durum kameraya yansırken, yanında bulunan partneri de o anları kaydetti. İkili, yaşanan olayı eğlenceli bir an olarak değerlendirdi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ikili, “Buna o kadar uzun süre güldük ki altımıza kaçırdık” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucunun frikik anı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com