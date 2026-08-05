Haberler

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı

Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü sunucu frikik verdi! O anlar kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“I’m A Celebrity” sunucusu, çekim sırasında yaşadığı talihsiz anla gündeme geldi. Ünlü ismin frikik verdiği anlar kameraya yansıdı.

“I’m A Celebrity” programının sunucularından biri, partneriyle birlikte gerçekleştirdiği çekim sırasında zor anlar yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ünlü sunucunun eteğinin hareket sırasında açılmasıyla yaşanan frikik anı dikkat çekti.

Sunucunun eteğinin ucunun topuğuna takılmasıyla yaşanan beklenmedik durum kameraya yansırken, yanında bulunan partneri de o anları kaydetti. İkili, yaşanan olayı eğlenceli bir an olarak değerlendirdi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan ikili, “Buna o kadar uzun süre güldük ki altımıza kaçırdık” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucunun frikik anı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yasadan ilk detaylar! 6 ay verildi
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkan belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor

AK Parti ve MHP'den tarihi adım! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi

Ne yapıyorsun Neymar?
Canlı yayında bıçakla kendine zarar veren fenomen hastaneye kaldırıldı

Canlı yayında kendini doğrayan dünyaca ünlü isimden haber var
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor

Türkiye için tarihi gün! 12 maddelik yasa bugün Meclis'e sunuluyor
Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak

Salah İstanbul'da! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak