TBMM'de büyük gerginlik! Soylu'nun sözüyle çıldıran muhalefet kürsüye fotoğraf fırlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. Konuşma yaptığı sırada CHP ve HDP sıralarına "Siz Amerika'nın çocuğusunuz" diye seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefet sıralarını hareketlendirdi. Muhalefet sıraları ise Soylu'yu uyuşturucu suçundan gözaltına alınmış kişilerle beraber olduğu fotoğrafarı kürsüye fırlatarak protesto etti.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri gergin anlara sahne olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasını yaptığı sırada da Meclis sıralarındaki tansiyon bir anda yükseldi.

Soylu, "Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını 120'ye düşürmezdik" ifadelerine yer verdi. "İlk kez CHP'yi bu millet PKK ve PYD'nin yanında görmüştür" diyen Soylu'yu CHP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti. CHP milletvekilleri Soylu'ya "uyuşturucu baronları ile olan fotoğraflarını" fırlattı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Soylu'ya "Mafya liderinden ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim?" yazılı dövizi gösterdi. Soylu, HDP ve CHP'ye "Amerika'nın çocuklarısınız sizler, Amerika'nın" dedi ve CHP'li milletvekilleri ellerindeki dövizleri Soylu'ya fırlattı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi ve ardından CHP'li ve AKP'li milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Milletvekilleri arasındaki gerginlik, verilen arada devam etti.

"PKK İLE YAPTIĞIMIZ MÜCADELENİN İNTİKAMINI ALIYORSUNUZ"

Diğer yandan konuşmasında HDP'yi ve CHP'yi eleştiren Soylu, ''Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. ABD'de biliyor, Avrupa'da da biliyor. Gazi Meclis'te terör örgütünün avukatlığını yapan HDP'de biliyor. Biz sizin ağa babalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Bu millet ilk kez CHP'yi PKK'nın yanında görmüştür. 15 Temmuz'a gelene kadar hiç bir dönemde muhalefet lideri darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

"SİVAS'IN ÖTESİNE GEÇEMEDİLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vesayetin atadığı Cumhurbaşkanları ile uğraştığımız yetmedi; koalisyonlarla, darbe anayasaları ile uğraştığımız yetmedi, darbelere zemin olsun diye tertipledikleri Çorum ve Kahramanmaraş olayları gibi birçok provokasyonlarla milleti birbirine düşürdüler. Başımıza bir de terör belasını sardılar. Kimi büyüklerimiz bu mesele ile samimiyetle mücadele ettiler, kimileri de güvenlik makalesi okumaktan fırsat bulup da Sivas'ın ötesine geçemediler, bir tek karakol ziyareti yapamadılar" dedi.

"DOĞRUDUR, AYAKKABI NUMARALARINI BİLİYORUZ"

Bakan Soylu, "Doğrudur, biz hepsinin ayakkabı numaralarını, isimlerini, fotoğraflarını biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz, ABD de, Avrupa da, PKK terör örgütü de biliyor, herkes biliyor. Bu gazi Meclis'in çatısının altında PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor" diye konuştu.

"DAĞLARDA BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

HDP milletvekilleri, Bakan Soylu'yu, sıralara vurarak protesto etti. Bakan Soylu konuşurken HDP milletvekilleri uyuşturucudan gözaltına alınanlar ile olan fotoğraflarını Soylu'ya gösterdi. Bakan Soylu konuşmasını sürdürdü. Bakan Soylu, "29 Ekim 2023, bu ülkenin 100'üncü yılında, bu ülkenin sınırlarında, dağlarda bir tek terörist kalmayacak" diyerek, HDP'lilere "Tam tam dansı çalsanız da ben millete sizin o gerçek yüzünüzü anlatacağım" diye seslendi.

UYUŞTURUCU VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Soylu, okulların önünde uyuşturucu satışının kalmadığını belirterek, "Türkiye'de uyuşturucu suçundan hapishanelerdeki tutuklu sayısı 15 Temmuz'da 36 bindi, oysa bugün 120 bin sayısını aştı. Bu yılki sayı, 15 Temmuz'da 81 bin uyuşturucu operasyonu vardı, 3 katı aştık. Bugünkü sayı ise 223 bin operasyon yapıyoruz yılda, halen bitmedi. Tüm bu saha baskısının sonunda madde bağlantılı ölümler yüzde 71 azaldı. 2017'de uyuşturucudan hayatını kaybedenlerin sayısı 941'di. 2021'de bu rakam 941'den 270'e düştü" dedi.