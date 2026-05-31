TBMM'de Bu Hafta… Genel Kurul'da Alkol ve Yapı Kooperatifleriyle İlgili Yeni Kanun Teklifinin Görüşmelerine Başlanacak

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren yeni torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. CHP'de son yaşananların ardından tartışmalara konu olan ve her salı saat 13.30'da yapılan grup toplantısı için gözler salı gününe çevrildi.

TBMM, 21 Mayıs'ta başladığı 10 günlük bayram tatilinin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor. Yeni haftada, Genel Kurul'da ve komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek.

Genel Kurul'da 2 Haziran Salı günü "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblem veya alametlerini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.

Yurt genelinde 22.00-06.00 saatleri arasında alkollü içki satış yasağına ilişkin yaptırımlarda mülki idare amirleri yetkilendirilecek.

Yapı kooperatiflerinin tarım arazilerinde mülkiyet edinmesine izin verilmeyecek

Teklifte, tarım arazilerinin korunması amacıyla kooperatiflerin bu araziler üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanması, ancak tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin bu çerçevedeki hak edinimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi kılınması, tarım arazilerinde arazi kullanım planlarına aykırı fiillere yönelik yaptırım uygulanması, tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmeti götürülmesinin engellenmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edilmesi halinde, bin liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca teklifte, DSİ'ye ait veya hissedar olduğu taşınmazlarının satışı ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması, veteriner hekimlere ilişkin kanunlarda yer alan disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi ve disiplin para cezalarının artırılması öngörülüyor.

Karbon yutak ormanlarının kurulması, bazı arazilerde 2/B uygulamasının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projeler için sürenin uzatılması, sözleşmesiz ve izinsiz şeker pancarı ekilememesi, şirketlerin belirlenen ekim alanı dışında pancar temininde izne tabi olması düzenleniyor.

Komisyonlarda yeni kanun teklifleri görüşülecek

AK Parti'nin TBMM tatile girmeden sunduğu, Emniyet teşkilatındaki emniyet müdürü ve amir rütbesindeki azami kadro oranlarının yeniden belirlenmesi, basın ve internet haber sitelerine yönelik düzenlemeler, basın yayın ilkelerine aykırı davranan yayın organlarına resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanması; taksi dolmuş, minibüs ve servis plakalarına vergi istisnası getirilmesi, akaryakıt piyasasında vergi kaybının önlenmesi gibi konularda düzenlemeler içeren torba kanun teklifi 3 Haziran Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Türk Kızılay'ın Cenevre Sözleşmelerine tam uyumunun sağlanması ile Kızılay'ın hak ve mahrumiyetlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik kanun teklifi de 4 Haziran Perşembe günü İçişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının nedenlerini araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonunda 3 Haziran Çarşamba günü bazı akademisyenler sunum yapacak.

Grup toplantısı tartışması

TBMM'de salı ve çarşamba günlerin partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal edilmesinin ardından kapalı grup toplantısı yapılmış ve Özgür Özel Grup Başkanı seçilmiş, TBMM'nin internet sitesinde de Özgür Özel "Grup Başkanı" olarak yer almıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu, seçimin usulsüz olduğu ve kabul edilmemesi gerektiğine ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a dilekçe iletmesinin ardından, milletvekillerine de "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi, henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Toplantı tarihi, toplantı gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yer tarafımdan belirlenir belirlenmez gerekli bilgilendirmeler tarafınıza yapılacaktır. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" ifadelerinin yer aldığı yazı da göndermişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, grup toplantılarının gündemi ve tarihine ilişkin yetkinin Genel Başkan'da değil grup yönetiminde olduğunu vurgulayarak, "Grup yönetim kurulumuz usulünce toplanacaktır. İçtüzüğe uygun olarak haftada en az bir gün toplanmak zorundadır ve o toplantısının yer ve saatini yönetim kurulu belirlerken aynı zamanda gündemini de belirleyecektir, bunu yayınlayacaktır ve sonrasında da Grup Genel Kurulumuz toplanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışmaların ardından TBMM'de gözler, her hafta salı günü saat 13.30'da grup toplantısı düzenleyen CHP'de olacak.

Numan Kurtulmuş'tan Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaret

Öte yandan bu hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yurt dışına ziyaretleri bulunuyor. Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-5 Haziran tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'e resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Ziyaretlerde söz konusu ülkelerin parlamentolarında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Kaynak: ANKA