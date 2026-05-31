Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Batman'da sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına alırken 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden dün Barış A. ile A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bunun üzerine akrabalarını ve arkadaşlarını yanına alan taraflar Petrolkent Mahallesi'nde buluştu.

Burada devam eden tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Barış A. ile İ.K. yakınları tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Barış A, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
