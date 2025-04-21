TBMM'de 23 Nisan Kutlamaları Başladı... TBMM Başkanı Kurtulmuş, Farklı Ülkelerden Gelen Çocukları Kabul Etti

(TBMM) - TBMM'nin 105'inci açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için farklı ülkelerden gelen çocukları kabul eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim" dedi.

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de hafta boyunca sürecek kutlama etkinlikleri başladı. TBMM Ön Bahçe'de, Türkiye'nin önde gelen kurumlarının açtığı stantlarda çocuklara yönelik boyama, oyun ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgi gösterdiği etkinliklerde yabancı çocuklar da ülkelerini yansıtan geleneksel kıyafetleriyle dikkati çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerden gelen çocukları kabul etti. TBMM Tören Salonu'ndaki kabulde konuşma yapan Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanından gelen çocukları Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli resmi bayramlarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu bayramın bir tarafı ulusal egemenlik, yani milli iradeye sahip çıktığımız, bağımsızlığımızı kazandığımız, milletin iradesinin yansıması için bir Meclis kurarak hem bu Meclis'te ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz hem de devleti kurduğumuz yani bugün çatısı altında bulunduğumuz TBMM'nin kuruluşu ve diğer tarafıyla da Cumhuriyetimizi geleceğe doğru taşımak için bunun bir çocuk bayramı haline dönüştürülmesinin önemli bir resmi günüdür" dedi.

Dünyada resmi bayramını Çocuk Bayramı olarak kutlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Böylece hem milli bağımsızlığımıza sahip çıkıyor hem geleceğimizi önemle inşa etmenin kararlılığında olduğumuzu ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

23 Nisan'ın artık dünya çocuklarının da önemli buluşma günlerinden biri haline geldiğini belirten Kurtulmuş, gençlerin, çocukların birbirleriyle farklı coğrafyalarda yaşıyor ve farklı dillerde konuşuyor olsalar da dostluğu, kardeşliği ve arkadaşlığı beraberce ortaya koyduklarını anlattı.

"Akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçı var"

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün dünyanın dört bir yanındaki akranlarınız, maalesef onların bir kısmı şanslı durumda değiller. Dünyanın dört bir yanında savaşlarla katliamlarla, bombalar altında hayattan koparılmış olan akranlarınız ya da sizden küçük milyonlarca, on binlerce çocuğun olduğunu biliyoruz. En başta Filistin'de, Gazze'de, şu anda biz burada konuşurken tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasını da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada bir kere daha ifade ediyoruz. Dünyanın bir çok yerinde savaşlar, zulümler ve baskıların olmasının yanı sıra hayattan koparılmış, akranları okullara giderken ellerine tutuşturulan silahlarla savaşın unsurları haline getirilmiş çok sayıda çocuk savaşçının olduğunu da üzülerek ifade etmek isterim.

Oyun alanlarında ve okulların o cıvıl cıvıl neşeyle sürdürülen eğitim ortamlarında olmaları gerekirken birtakım karanlık güçler tarafından savaşa itilen, savaş ortamına sokulan gencecik çocukların, ufacık evlatlarımızın ellerinde silahlarla dolaştırılmasının insanlığın büyük bir ayıbı olduğunun altını çizmek isterim.

Dünyayı bir sömürü alanı haline getiren, bir taraftan birileri çok zenginleşirken bir kısmını da çok yoksul hale getiren, en temel gıdadan, bir bardak temiz sudan, bir lokma ekmekten mahrum hale getirenlerin de insanlığın düşmanları olduğunu ifade etmek isterim. Geleceğe umutla bakan neşeli tavrınızla, ümit ediyorum ki yeryüzünde esenlik, barış, birlik, beraberlik sağlanacak, başta savaşların sonlandırılması olmak üzere her türlü insani ayıp ortadan kaldırılacak. Yeryüzünde açlığın ve kıtlığın önleneceği, savaşların ve ona bağlı olarak çocuk savaşçılar meselesinin tamamen ortadan kaldırılacağı bir dünyayı kurmak inşallah nasip olacaktır."

Kabulde konuşan Azerbaycanlı, Filistinli, Endonezyalı ve Kırgızistanlı çocuklar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na katılmaktan duydukları heyecanı ve temennilerini dile getirdi.

Kurtulmuş, törene katılan çocuklara hediyeler verdi. Çocuklara roket ve tank "puzzle"ları dağıtıldı. Yabancı çocuklar Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Çocuk Bahçesi'nde stantlar kuruldu

Öte yandan, TBMM Ön Bahçe'de TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" oluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, ROKETSAN, HAVELSAN, Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi gibi kurumlar başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş stant açtı. Boyama, oyun gibi etkinliklerin yapıldığı atölyelerin bulunduğu bahçede, yapay zeka ve robotların olduğu stantlara çocuklar ilgi gösterdi.

ROKETSAN'ın standında roketler yer alırken, etkinlik bahçesinde ayrıca insansız kara aracı olan "Barkan"ın maketi de sergilendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM Konferans Salonu'nda Çocuk Forumu düzenlendi.