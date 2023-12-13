Üye Girişi
Haberler

TBMM Bütçe Görüşmeleri... Türker Ateş: "Botaş ve Elektrik İletim A.Ş. Vatandaşa Destek Olmak İçin mi Zarar Ettiriliyor Yoksa Dağıtım Şirketlerine...

Güncelleme:
Abone Ol

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Enerji Bakanlığına bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.’nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ’a ödenen görev zararı 5 milyar; bu yılın ilk on ayında 62 milyar artış, yüzde 1.140. Elektrik İletim AŞ 2001 yılında 4,9 milyar lira kâr ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet raporuna göre 10 milyar liraya yakın zarar ediyor. Bu kurum zarar bahane edilerek kelepir fiyata satılacak mı? BOTAŞ Elektrik Üretim A.Ş. ve Elektrik İletim A.Ş. vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Enerji Bakanlığına bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ'a ödenen görev zararı 5 milyar; bu yılın ilk on ayında 62 milyar artış, yüzde 1.140. Elektrik İletim AŞ 2001 yılında 4,9 milyar lira kar ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet raporuna göre 10 milyar liraya yakın zarar ediyor. Bu kurum zarar bahane edilerek kelepir fiyata satılacak mı? BOTAŞ Elektrik Üretim A.Ş. ve Elektrik İletim A.Ş. vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, şunları ifade etti:

"BOTAŞ VE ELEKTRİK ÜRETİM AŞ'NİN GÖREV ZARARI ASTRONOMİK DERECEDE ARTIYOR"

"Enerji Bakanlığına bağlı BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin görev zararı astronomik derecede artıyor. Geçen sene doğal gaz fiyatları zirve yaptı. Geçen yılın tamamında BOTAŞ'a ödenen görev zararı 5 milyar; bu yılın ilk on ayında 62 milyar. Artış, yüzde 1.140. 'Ücretsiz doğal gaz verdik' bahanesine lütfen sığınmayın, ücretsiz doğal gazın maliyeti 8 milyar lira. Bakanlığa bağlı bir diğer kuruluş olan Elektrik Üretim A.Ş.'nin geçmiş yıllarda hiç görev zararı olmamış. Bu senenin ilk on ayında 52,9 milyar lira görev zararı ödemesi aktarıldı; bunu da size sorduk, dediniz ki; 'Cumhurbaşkanlığı bir karar aldı, belli tüketici gruplarını desteklemek için, vatandaşımızın yükünü hafifletmek için maliyetin bir kısmını devlet üstlendi.' Bu karar, Cumhurbaşkanlığının kararı niçin Resmi Gazete'de yayımlanmadı? Bu karara göre hangi tüketici grupları desteklenmektedir? Bu tüketici grupların elektrik faturaları sübvanse edilmeseydi ne kadar ödeme yapacaklardı, desteklediğinde ne kadar ödeme yapıyorlar?

"BOTAŞ VE ELEKTR İ K İLET İ M A.Ş. VATANDAŞA DESTEK OLMAK İÇİN Mİ ZARAR ETT İRİLİYOR YOKSA DAĞITIM Ş İRKETLERİNE KAYNAK AKTARILMAK İÇİN Mİ? "

Elektrik İletim A.Ş. 2001 yılında 4,9 milyar lira kar ederken 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına alınıyor. 2022 yılında faaliyet raporuna göre 10 milyar liraya yakın zarar ediyor. Kar eden bir kamu işletmesinin özelleştirme kapsamına alındıktan sonra zarar etmesi hangi durumu akla getiriyor? Bu kurum zarar bahane edilerek kelepir fiyata satılacak mı? BOTAŞ Elektrik Üretim A.Ş. ve Elektrik İletim A.Ş. vatandaşa destek olmak için mi zarar ettiriliyor yoksa dağıtım şirketlerine kaynak aktarılmak için mi?

"EPDK ELEKTR İ K TÜKET İCİLERİNİ DEĞİL ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİ KOLAYLAYAN B İ R YAPI KAZANMIŞ DURUMDA"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik tüketicilerini değil elektrik şirketlerini kolaylayan bir yapı kazanmış durumda. EPDK'nin mevcut başkanı çoklu maaş uygulamalarından alan bürokratlarımızdan. EPDK Başkanı aynı zamanda Türk Hava Yolları'na bakım, onarım ve modifikasyon işlemleri amacıyla kurulan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'de de yönetim kurulu üyesi. EPDK Başkanının keyfi yerinde, buna şüphe yok ancak kurumun işletmeleri yüzünden kamu şirketleri zarar ediyor. Sayıştayın 2022 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın denetim raporunda elektrik dağıtım şirketlerinin Elektrik İletim A.Ş.'ye borçlarını zamanında ödemediği tespit ediliyor. 2022 yılında 10 milyar liraya yakın zarar eden Elektrik İletim A.Ş. bu durumu EPDK'ye bildirdi ancak EPDK zaten özelleştirme kapsamına alındığı için kılını bile kıpırdatmadı.

"EPDK ASLI GÖREV İNİ YAPMAMIŞTIR, DAĞITIM Ş İ RKETLER İ NE KIYAK GEÇM İŞTİR "

Ortada görev ve ihmal şüphesi olan 2 kurum var: TEİAŞ ve EPDK. Bakanlığa soru önergemizi tekrar verdik, yanıtta geç tahsilatların faizini yüzde 60'a çıkararak yaptırım öngördüğünüz söyleniyor. EPDK bu kararı ne zaman aldı? 29 Temmuz 2023'te. Sayıştay'a tahsil edilemeyen alacakların tespiti hangi dönemi kapsıyor? 2022 yılı ve öncesini. Olan olduktan sonra, özelleştirme kapsamında kurulu zarara uğrattıktan sonra EPDK yöneticilerinin akıllarına geç tahsil edilen alacaklar için olan faizi yüzde 60'a çıkarmak gelmiş. Burada baş sorumlu EPDK'dir, asli görevini yapmamıştır, dağıtım şirketlerine kıyak geçmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Türker Ateş Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title