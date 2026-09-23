AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı

Adalar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi, siyasi açıdan dikkat çeken bir sonuçla tamamlandı. Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yapılan seçimde AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz başkanvekili seçildi.

AK PARTİ İÇİN 24 YIL SONRA BİR İLK

Seçim sonucuyla birlikte Adalar Belediyesi’nin yönetimi CHP’den AK Parti’ye geçti. Ak Parti, 2001’deki kuruluşundan bu yana ilk kez Adalar Belediyesi’nde yönetim yetkisini aldı.

İLK TURDA TÜRKYILMAZ 5 OY ALDI

Belediye Meclisi’nde yapılan seçimin ilk turunda AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz 5, CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan ise 4 oy aldı. İkinci turda Türkyılmaz ve Ekşiyan 4’er oy alırken bir oy geçersiz sayıldı. İkinci turun ardından seçime ilişkin itirazlar yaşandı. CHP ve YENİ Parti temsilcileri sürece itiraz ederek salonu terk etti.

CHP VE YENİ PARTİ SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

CHP ve YENİ Parti’nin çekilmesinin ardından Kemal Türkyılmaz seçime tek aday olarak devam etti. Oylama sonucunda Türkyılmaz Adalar Belediye Başkanvekilliğine seçildi. Böylece ilçenin belediye yönetimi AK Parti’ye geçmiş oldu.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salondan ayrılırken yaptığı açıklamada, "Burada usul açısından eksiklikler var. Bir kere divanda oturan divan başkanının yanında oturan başkan yardımcısı aday. Bayrampaşa'da b gerekçeyle seçim iptal edildi. Göreve iadesi yapılanın dilekçesi okunmadı. Burada Adalar halkının iradesine çökme girişimi düzenleniyor. Biz salonu terk ettik çünkü usulüne uygun olarak gerçekleşmedi. Biz bu tiyatronun kötü aklın bir parçası olmayacağız" açıklamasını yaptı.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Adalar Belediyesi’nde gerçekleşen seçime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekin, AK Parti adayı lehine oy kullanan meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Tekin, yaptığı açıklamada şunları söledi: "Üç belediye meclis üyesi, CHP’nin kurumsal iradesiyle bağdaşmayan tutumları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Halkın iradesini ve parti disiplinini hiçe sayan hiçbir tutum kabul edilemez. Sandıkta verilen demokratik iradeye gölge düşüren bu anlayış karşısında gereken siyasi ve hukuki süreçler kararlılıkla işletilmelidir”

PAMUK’UN İSTİFASIYLA SEÇİM SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine 27 Haziran’da yapılan seçimde CHP’li Medine Pamuk başkanvekili olmuştu. Pamuk, 14 Eylül’de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmiş, bunun üzerine belediye meclisinde yeniden başkanvekilliği seçimine gidilmişti.