Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan 220 haneli Doğanlı köyünün düzenli yerleşim planı ve simetrik manzara görüntülendi.

Doski bölgesinde yer alan ve 2 binden fazla nüfusa sahip Doğanlı köyü, coğrafi yapısı ve komşuluk ilişkilerinin şekillendirdiği örnek bir yerleşim düzeniyle öne çıkıyor. Kamışlı köyünün kuzeyinde yer alan ve ovada kurulan 220 haneli köy, araziyi verimli kullanmak ve akrabalık bağlarını güçlü tutmak amacıyla evlerini ardışık ve simetrik bir düzende inşa etti. Sınırlı yerleşim alanının bulunduğu köyde, tüm vatandaşların akraba olması hasebiyle evler ve bahçeler birbirleriyle uyumlu bir planla yapıldı. Havadan görüntülenen köyün bu simetrik ve düzenli manzarası hayran bıraktı.

İlçe merkezinin yıllardır imar sorunlarıyla gündeme geldiğini belirten köy sakinleri, Doğanlı'nın bu yönüyle şehir merkezine adeta örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Köydeki düzenin ve komşuluk hukukunun en güzel örneğini sergilediklerini belirten Doğanlı Köyü Muhtarı Yasin Atay, "Köyümüz ovada yer alıyor ve dağınık bir yapı yerine yıllardır süregelen bir aile bağıyla birbirine bağlı bir yerleşim yeridir. Köyümüzdeki 220 hane tamamen akraba olan insanlardan oluşuyor. Sınırlı alanımızı en verimli ve düzenli şekilde kullanmak adına evlerimizi ve bahçelerimizi birbirini tamamlayacak, ardışık ve simetrik bir planda inşa ettik. Havadan çekilen görüntülerde de görüldüğü üzere köyümüzün bu düzeni dışarıdan bakan herkesin ilgisini çekiyor. İlçe merkezimiz imar ve planlama konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşarken, köyümüzdeki bu uyum ve estetik görüntü adeta modern bir yerleşim yerini aratmıyor. 24 yıldır köyümüzün düzeni bozulmadı aynı şekilde evleri yapmaya devam ediyoruz. Köyümüzün bu güzel manzarasını ve dayanışma kültürümüz de devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı