Elazığ Değirmenönü'nde yaşlı adam elinden zincirle ağaca bağlanmış halde görüntülendi

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Elazığ'da yaşlı bir adam, elinden zincirle ağaca bağlanmış şekilde görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgeye giden bir vatandaş, ağaca elinden zincirle bağlanmış yaşlı adamı gördü. Yaşlı adamın zincirle bağlandığını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Eşi tarafından ağaca zincirlendi

Yaşlı adamın daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü fakat yaşadığı sorunlardan dolayı tedavisinin devam etmediği öğrenilirken, eşi tarafından vatandaşlara rahatsızlık vermesinden dolayı ağaca bağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı