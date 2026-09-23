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Elazığ Değirmenönü'nde yaşlı adam elinden zincirle ağaca bağlanmış halde görüntülendi

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Elazığ Değirmenönü'nde yaşlı adam elinden zincirle ağaca bağlanmış halde görüntülendi
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Elazığ'ın merkezine bağlı Değirmenönü köyünde yaşlı bir adam, elinden zincirle ağaca bağlanmış halde görüntülendi. Adamın eşi tarafından vatandaşlara rahatsızlık verdiği için ağaca bağlandığı, daha önce götürüldüğü hastanede tedavisinin sürmediği öğrenildi.

Elazığ'da yaşlı bir adam, elinden zincirle ağaca bağlanmış şekilde görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Değirmenönü köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgeye giden bir vatandaş, ağaca elinden zincirle bağlanmış yaşlı adamı gördü. Yaşlı adamın zincirle bağlandığını gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Eşi tarafından ağaca zincirlendi

Yaşlı adamın daha önce Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldüğü fakat yaşadığı sorunlardan dolayı tedavisinin devam etmediği öğrenilirken, eşi tarafından vatandaşlara rahatsızlık vermesinden dolayı ağaca bağlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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