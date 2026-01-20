TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile Bir Araya Geldi

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Son dönemde maalesef dünyanın tamamıyla kuralsız hale geldiği, güçlü olanın her türlü hususu dayattığı, tabiri caizse orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönemde Türkiye ve Portekiz'in uluslararası sistemin kural bazlı şekilde işletilmesi konusundaki hassasiyeti ve kararlılığı fevkalade değerlidir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, Aguiar-Branco'yu Meclis'e gelişinde karşıladı ardından iki Meclis Başkanı Türk ve Portekiz bayrakları önünde el sıkıştı.

Kurtulmuş ve Aguiar-Branco, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Kurtulmuş, görüşmede, Aguiar-Branco ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin, Türkiye-Portekiz arasındaki olumlu ilişkileri daha da ileriye götürmesi temennisini ifade etti.

Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla Aguiar-Branco'yu tebrik ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının da Portekiz halkı ve demokrasisi için hayırlı olmasını diledi. Kurtulmuş, "Sizin bu ziyaretinizin ayrıca bir başka önemi daha var. 20 yılı aşkın bir süre sonra ilk sefer Türkiye'yi ziyaret eden Portekiz Meclis Başkanı sizsiniz. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.

2026 yılının Türkiye ile Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının 100. yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, iki ülkenin karşılıklı olarak ilişkilerini artırması için 100. yılın coşkulu şekilde kutlanması ve bu sürece de parlamentoların ciddi şekilde katkı vermesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye ve Portekiz, birçok platformda ortak zeminlerde bir arada olan ülkelerdir"

Son dönemlerde Türkiye ile Portekiz arasında karşılıklı ziyaretlerin arttığını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Portekiz, birçok platformda ortak zeminlerde bir arada olan ülkelerdir. Her şeyden evvel NATO müttefikliği, Akdeniz ülkesi olma özelliğimiz ve Avrupa'nın önemli ülkelerinden ikisini teşkil ediyor olmamız, Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin artırılması için ortak zeminleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra Avrupa Karma Parlamentosu başta olmak üzere birçok alanda da Türkiye ile Portekiz arasında müşterek zeminler mevcuttur, buralardaki ilişkileri artırmak da karşılıklı görevimizdir."

"Yeni bir sistemin inşa edilmesi konusunu sürekli gündeme taşıyoruz"

Türkiye ile Portekiz'in, kural bazlı uluslararası sistem anlayışına önem verdiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde maalesef dünyanın tamamıyla kuralsız hale geldiği, güçlü olanın her türlü hususu dayattığı, tabiri caizse orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönemde Türkiye ve Portekiz'in uluslararası sistemin kural bazlı şekilde işletilmesi konusundaki hassasiyeti ve kararlılığı fevkalade değerlidir. Bu hususta da iş birliğimizi sürdürmeye kararlı olmamız lazım. Son dönemde maalesef üst üste yaşadığımız uluslararası alandaki gelişmeler, bu endişeleri artırmaktadır. Her şeyden evvel üç yıla yaklaşan, Gazze'de İsrail'in devam eden soykırımı, bir anlaşma imzalamış olmasına ve bundan bir sonuç çıkacağını ümit etmemize rağmen, İsrail'in bu anlaşma sürecinde dahi soykırıma devam etmesi ve buna karşı uluslararası sistemin hiçbir şey yapamaması fevkalade manidardır.

Ayrıca dördüncü yılına giren Rusya-Ukrayna çatışmasının uluslararası sistem tarafından engellenememesi bir başka önemli problem olarak karşımızda duruyor. Yine aynı şekilde hemen bu yılın başında ABD'nin Venezuela'ya yapmış olduğu baskın ve orada uluslararası hukuka aykırı bir şekilde bir ülkenin egemenlik haklarının ayaklar altına alınması, yine son zamanlarda Grönland üzerinden ortaya çıkan tartışmaların hepsi maalesef dünyanın geleceğiyle ilgili şüpheleri, tereddütleri artırmaktadır. Bütün bu uluslararası alandaki olumsuzluklara rağmen hakkaniyeti, adaleti ve uluslararası alanda ülkelerin eşitliği prensibi üzerine yeni bir sistemin inşa edilmesi konusunu sürekli gündeme taşıyoruz. Bu çerçevede hassasiyetleri yüksek olan ülkelerle de iş birliği yapmaya büyük önem veriyoruz."

"Portekiz'in Filistin'i tanıması, Filistin halkı için fevkalade önemli bir destektir"

Geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde Portekiz'in de Filistin devletini tanıyan ülkelerden birisi olması dolayısıyla Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco'yu, Portekiz Parlamentosunu ve Portekiz halkını tebrik eden Kurtulmuş, "Bu, Filistin halkı için fevkalade önemli bir destektir. Çünkü artık İsrail'in saldırganlığının durdurulması için bütün uluslararası camiada Filistin'i tanımayan devletlerin de artık Filistin'i tanıması ve İsrail'in yaptığı bu insanlık dışı suçlara karşı dur demesi ortak bir insanlık sorumluluğudur" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz ile turizmde, ticarette, savunma sanayisinde ve kültürel alanda birçok iş birliğinin bulunduğunu dile getirerek, şu anda 3,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 5 milyar dolara çıkarılmasını ümit ettiklerini söyledi.

"Türkiye, hiçbir tarafa, hiç kimseye bağlı, bağımlı değildir, Türkiye'nin kendi yeri vardır"

Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, samimi ve dostane karşılaması dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yıl dönümünde bu ziyaretin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Aguiar-Branco, ziyaretinin, parlamentolar arasındaki ilişkilerin artırılmasına da katkı sunacağını vurguladı. Uluslararası sistemde hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Aguiar-Branco, BM ve uluslararası kuruluşların sözleşmelerine saygı duymanın ve bu çerçevede davranmanın önemine işaret etti.

Aguiar-Branco, Portekiz'in, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınabilmesi açısından gayret gösterdiğini ifade etti. Türkiye diplomasisinin son derece değerli bir örneğinin de Ukrayna-Rusya çatışmasında görüldüğünü ifade eden Aguiar-Branco, "Diyebilirim ki Türkiye'nin dünyadaki rolü, aslında bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli olmuştur artık. Türkiye, hiçbir tarafa, hiç kimseye bağlı, bağımlı değildir, Türkiye'nin kendi yeri vardır, Türkiye'nin çok saygı duyulan bir sesi vardır" dedi.

Portekiz'in de barış için ne gerekliyse bu konuda köprüler kurmayı kendisine bir görev olarak gördüğünü söyleyen Aguiar-Branco, uluslararası hukuk çatısı altında, hukukun üstünlüğüne riayet ederek ülkeler arasındaki ilişkilerin muhafaza edilebilmesi için köprüler inşa etmeye önem atfettiklerini vurguladı.

Görüşmede, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco görüşmelerin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'deki bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Genel Kurul çalışmalarını da bir süre takip eden Kurtulmuş ile Aguiar-Branco, milletvekillerini selamladı.

Aguiar-Branco, Genel Kurul ziyaretinin ardından Üzümlü Kapı'nın önünde TBMM Şeref Defteri'ni imzaladı.