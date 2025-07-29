TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı ile görüşmesinde, Pakistan'ın da aralarında yer aldığı Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun gelecek dönemde genişlemesine dair temennisini dile getirerek Sadık'a, İstanbul'da düzenlenen ilk toplantıya katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasında her alanda var olan mevcut işbirliğini güçlendirdiğini belirten Kurtulmuş, parlamentolar arası ilişkileri de daha ileri taşıma arzusunda olduklarını vurguladı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkeler arasında birlikteliğin daha da artırılması ihtiyacına işaret etti.